Κολοσσός Ρόδου: Ανακοίνωσε την απόκτηση του Τζόρνταν Μπαρνέτ

Την ενίσχυσή του ενόψει της αγωνιστικής περιόδου 2026-27 συνεχίζει ο Κολοσσός Ρόδου, ο οποίος ανακοίνωσε τη συμφωνία του με τον Αμερικανό φόργουορντ.

Ο Μπαρνέτ, γεννημένος στις 31 Δεκεμβρίου 1995 στο Σεντ Λούις των ΗΠΑ, έχει ύψος 2,01 μ. και αγωνίζεται στις θέσεις των φόργουορντ.

Την περασμένη αγωνιστική περίοδο αγωνίστηκε στη Γαλλία με τη Ντιζόν. Με τη γαλλική ομάδα κατέγραψε συνολικά 37 συμμετοχές σε πρωτάθλημα, Κύπελλο και FIBA Europe Cup, έχοντας κατά μέσο όρο 11,5 πόντους, 5 ριμπάουντ, 1,4 ασίστ και 1,2 κλεψίματα ανά αγώνα, ενώ σούταρε με ποσοστό 43% από τη γραμμή του τριπόντου.

Η ανακοίνωση του Κολοσσού Ρόδου

«Η ΚΑΕ Κολοσσός H Hotels Collection ανακοινώνει τη συμφωνία της με τον Τζόρνταν Μπαρνέτ.

Ο Τζόρνταν Μπαρνέτ είναι γεννημένος στις 31 Δεκεμβρίου του 1995 στο Σεντ Λούις των ΗΠΑ και με ύψος 2,01μ. αγωνίζεται ως φόργουορντ. Στην κολεγιακή του καριέρα φόρεσε τη φανέλα των Τέξας (2014-16) και Μισούρι (2016-18).

Ο πρώτος του επαγγελματικός σταθμός ήταν οι θυγατρικές ομάδες των Μπακς και των Πέισερς στην G League τη σεζόν 2018/19. Το καλοκαίρι του 2019 μετακόμισε για πρώτη φορά στην Ευρώπη για λογαριασμό της Γκίσεν. Την επόμενη χρονιά έμεινε στη Γερμανία, αλλά αγωνίστηκε με τη φανέλα της Ράστα Φέχτα.

Τα επόμενα τρία χρόνια αγωνίστηκε στην Ουγγαρία, αρχικά για τη ΖΤΕ (2021/22), στη συνέχεια για τη Σοπρόνι (2022/23) και τέλος για την Άλμπα Φέχερβαρ (2023/24).

Τη σεζόν 2024/25 επέστρεψε στη Γερμανία για λογαριασμό των Τάουερς Αμβούργου. Την περσινή αγωνιστική περίοδο, έπαιξε στη Γαλλία με την Ντιζόν, με την οποία μέτρησε συνολικά 37 αγώνες, σε όλες τις διοργανώσεις (πρωτάθλημα, Κύπελλο και FIBA Europe Cup), έχοντας κατά μέσο όρο 11,5 πόντους, 5 ριμπάουντ, 1,4 ασίστ, 1,2 κλεψίματα και ποσοστό 43% στα τρίποντα».