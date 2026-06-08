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Τσιμπούρης, Τηγάνης και Καρπάνος και… 22-4 οι βολές

Στα πρώτα 30 λεπτά του αγώνα οι «γκρι» έχουν καταθέσει τα διαπιστευτήριά τους με τους «ερυθρόλευκους» να έχουν 18 βολές περισσότερες.

Τσιμπούρης, Τηγάνης και Καρπάνος και… 22-4 οι βολές
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Οι διαιτητές του Βαγγέλη Λιόλιου για ένα ακόμα παιχνίδι καταθέτουν τα διαπιστευτήριά τους στην τάξη πραγμάτων που διοικεί το ελληνικό μπάσκετ. Τη στιγμή που ο Ολυμπιακός του Γιώργου Μπαρτζώκα δεν μπορεί να επικρατήσει «καθαρά» του Παναθηναϊκού των τόσων προβλημάτων οι Τσιμπούρης, Τηγάνης και Καρπάνος δίνουν τη λύση.

Με το τέλος της τρίτης περιόδου ο Ολυμπιακός είχε 22 βολές τη στιγμή που ο Παναθηναϊκός είχε «εκτελέσει μόλις 4. Στην πρώτη περίοδο οι «ερυθρόλευκοι» είχαν 3/3, με τον Παναθηναϊκό ½, στη δεύτερη 8/10, με τον Παναθηναϊκό ½ και στην Τρίτη 7/9, με τον Παναθηναϊκό καμία.

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