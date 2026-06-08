Τσιμπούρης, Τηγάνης και Καρπάνος και… 22-4 οι βολές
Στα πρώτα 30 λεπτά του αγώνα οι «γκρι» έχουν καταθέσει τα διαπιστευτήριά τους με τους «ερυθρόλευκους» να έχουν 18 βολές περισσότερες.
Οι διαιτητές του Βαγγέλη Λιόλιου για ένα ακόμα παιχνίδι καταθέτουν τα διαπιστευτήριά τους στην τάξη πραγμάτων που διοικεί το ελληνικό μπάσκετ. Τη στιγμή που ο Ολυμπιακός του Γιώργου Μπαρτζώκα δεν μπορεί να επικρατήσει «καθαρά» του Παναθηναϊκού των τόσων προβλημάτων οι Τσιμπούρης, Τηγάνης και Καρπάνος δίνουν τη λύση.
Με το τέλος της τρίτης περιόδου ο Ολυμπιακός είχε 22 βολές τη στιγμή που ο Παναθηναϊκός είχε «εκτελέσει μόλις 4. Στην πρώτη περίοδο οι «ερυθρόλευκοι» είχαν 3/3, με τον Παναθηναϊκό ½, στη δεύτερη 8/10, με τον Παναθηναϊκό ½ και στην Τρίτη 7/9, με τον Παναθηναϊκό καμία.