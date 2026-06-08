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Παναθηναϊκός AKTOR: Με Σλούκα κόντρα στον Ολυμπιακό!

Ο Κώστας Σλούκας θα είναι κανονικά στη δωδεκάδα του Παναθηναϊκού.

Παναθηναϊκός AKTOR: Με Σλούκα κόντρα στον Ολυμπιακό!
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Ο Κώστας Σλούκας συμπεριλήφθηκε κανονικά στη δωδεκάδα του Παναθηναϊκού AKTOR για το Game 3 των τελικών κόντρα στον Ολυμπιακό.

LIVE MATCH ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ – ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ AKTOR (21:00)

Ο αρχηγός του «τριφυλλιού» πήρε τη θέση του Γιάννη Κουζέλογλου, ωστόσο από την στιγμήπου δεν έχει προπονηθεί κανονικά τις τελευταίες ημέρες είναι στην ευχέρεια του Εργκίν Αταμάν αν θα τον χρησιμοποιήσει στο «αιώνιο» ντέρμπι.

Υπενθυμίζεται ότι νωρίτερα έμεινε εκτός δωδεκάδας ο Οσμάν, ο οποίος ένιωσε ενοχλήσεις στη μέση και προφυλάχθηκε.

Αναλυτικά η δωδεκάδα του Παναθηναϊκού

Σορτς, Καλαϊτζάκης, Σλούκας, Χέιζ-Ντέιβις, Ρογκαβόπουλος, Σαμοντούροβ, Γκραντ, Ναν, Λεσόρ, Τολιόπουλος, Μήτογλου.

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