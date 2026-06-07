Οδεύουν προς ανανέωση ΠΑΟΚ και Ταϊρί

Με τον Μπριν Ταϊρί στο δυναμικό του θα συνεχίσει να πορεύεται, εκτός απροόπτου, ο ΠΑΟΚ. Οι δύο πλευρές βρίσκονται σε διαδικασία συζητήσεων, σε καλό κλίμα όπως τονίζεται, για την παραμονή του Αμερικανού γκαρντ στην ομάδα, με επέκταση του συμβολαίου του, δεδομένο το οποίο ενισχύθηκε μετά από συνάντηση που είχε ο τελευταίος και με τον τεχνικό των «ασπρόμαυρων», Αντρέα Τρινκιέρι.

Ο Ταϊρί, υπενθυμίζεται, εντάχθηκε στον ΠΑΟΚ τον περασμένο Δεκέμβριο, αποτελώντας κομβικό παράγοντα στην αγωνιστική διαδρομή που «έγραψαν» οι Θεσσαλονικείς στην πορεία της χρονιάς και στο συμβόλαιο που υπέγραψε τότε υφίσταται οψιόν της ομάδας για τη νέα σεζόν.

Στην ολοκλήρωση της φετινής περιόδου στην Greek Basketball League, σε 20 αναμετρήσεις (κανονική διάρκεια και πλέι οφ), είχε μέσο όρο 15,95 πόντους, 5,05 ασίστ και στο FIBA Europe Cup, σε 11 παιχνίδια, ‘μέτρησε’ , κατά μέσο όρο, 17,9 πόντους, 3,7 ασίστ.