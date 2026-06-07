Ολυμπιακός - Παναθηναϊκός: Ατομικό πρόγραμμα ο Ντόρσεϊ πριν από το Game 3 των τελικών της GBL

Ο Ολυμπιακός συνεχίζει την προετοιμασία του για το Game 3 των τελικών της GBL απέναντι στον Παναθηναϊκός AKTOR, με τον Τάιλερ Ντόρσεϊ να ακολουθεί και σήμερα (07/06) ατομικό πρόγραμμα.

Ο διεθνής γκαρντ εξακολουθεί να ταλαιπωρείται από τενοντίτιδα, πρόβλημα που τον κράτησε εκτός αγωνιστικής δράσης στους δύο πρώτους τελικούς του πρωταθλήματος. Η κατάστασή του παραμένει υπό αξιολόγηση από το ιατρικό επιτελείο των «ερυθρόλευκων».

Στο μεταξύ, τη προπόνηση της Κυριακής (07/06) στο Στάδιο Ειρήνης και Φιλίας παρακολούθησαν οι πρόεδροι της ΚΑΕ Ολυμπιακός, Παναγιώτης Αγγελόπουλος και Γιώργος Αγγελόπουλος. Μετά το τέλος του προγράμματος, συνομίλησαν με τους παίκτες και το προπονητικό επιτελείο.

Επίσημη καταγγελία της ΚΑΕ Ολυμπιακός

Στο μεταξύ, η ΚΑΕ Ολυμπιακός προχώρησε σε επίσημη καταγγελία ενώπιον της ΔΕΑΒ, ζητώντας να επιβληθεί ποινή μιας αγωνιστικής κεκλεισμένων στον Παναθηναϊκό και απαγόρευση εισόδου στα γήπεδα για πέντε χρόνια στον Δημήτρη Γιαννακόπουλο...

Η ανακοίνωση της ΚΑΕ Ολυμπιακός

«Η ΚΑΕ Ολυμπιακός προχώρησε χθες (06/06) σε καταγγελία ενώπιον της ΔΕΑΒ για τα έκτροπα που έλαβαν χώρα στον αγώνα της Παρασκευής. Ζητά την επιβολή διοικητικής κύρωσης μίας αγωνιστικής κεκλεισμένων των θυρών σε βάρος της ΚΑΕ Παναθηναϊκός. Επιπλέον, ζητά την επιβολή συνολικού προστίμου ύψους 100.000 ευρώ στον Δημήτρη Γιαννακόπουλο, καθώς και την απαγόρευση εισόδου του στα γήπεδα για πέντε έτη»