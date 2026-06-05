Παναθηναϊκός Aktor – Ολυμπιακός: Η σειρά μεταφέρεται στο ΣΕΦ, πότε είναι το Game 3
Στην ισορροπία νικών οι τελικοί της GBL μετά την άνετη ισοφάριση του «τριφυλλιού» στο Telekom Center Athens – Πότε και που θα δείτε τον τρίτο τελικό.
Παρά τα προβλήματά του ο Παναθηναϊκός AKTOR με εκπληκτικό δεύτερο ημίχρονο, «έδεσε» κόμπο τον Ολυμπιακό. Έτσι έφερε τη σειρά των τελικών στο 1-1 και η αγωνία για τον πρωταθλητή μεγαλώνει. Πλέον το ενδιαφέρον στρέφεται στο Game 3.
Ο τρίτος τελικός είναι προγραμματισμένος για την Δευτέρα 8 Ιουνίου. Το τζάμπολ έχει οριστεί για τις 21:00 της συγκεκριμένης μέρας και το ματς στο ΣΕΦ θα μεταδοθεί τηλεοπτικά από την ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ.