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Παναθηναϊκός Aktor – Ολυμπιακός: Η σειρά μεταφέρεται στο ΣΕΦ, πότε είναι το Game 3

Στην ισορροπία νικών οι τελικοί της GBL μετά την άνετη ισοφάριση του «τριφυλλιού» στο Telekom Center Athens – Πότε και που θα δείτε τον τρίτο τελικό. 

Παναθηναϊκός Aktor – Ολυμπιακός: Η σειρά μεταφέρεται στο ΣΕΦ, πότε είναι το Game 3
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Παρά τα προβλήματά του ο Παναθηναϊκός AKTOR με εκπληκτικό δεύτερο ημίχρονο, «έδεσε» κόμπο τον Ολυμπιακό. Έτσι έφερε τη σειρά των τελικών στο 1-1 και η αγωνία για τον πρωταθλητή μεγαλώνει. Πλέον το ενδιαφέρον στρέφεται στο Game 3.

Ο τρίτος τελικός είναι προγραμματισμένος για την Δευτέρα 8 Ιουνίου. Το τζάμπολ έχει οριστεί για τις 21:00 της συγκεκριμένης μέρας και το ματς στο ΣΕΦ θα μεταδοθεί τηλεοπτικά από την ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ.

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