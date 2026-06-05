Παναθηναϊκός AKTOR - Ολυμπιακός 68-58: Ο Χέιζ-Ντέιβις «σκότωσε» τον Ολυμπιακό και… 1-1

Πολύ μεγάλη νίκη για τον Παναθηναϊκό και 1-1 για την ομάδα του "τριφυλλιού" στους τελικούς. Η ομάδα του Εργκίν Αταμάν έπαιξε εξαιρετικό μπάσκετ από το δεύτερο δεκάλεπτο και μετά κατάφερε να πάρει την νίκη με κορυφαίο παίκτη τον Νάιτζελ Χέιζ-Ντέιβις.

Ο Αμερικανός παίκτης πήρε την κατάσταση πάνω του, πήρε το... αίμα του πίσω για την κάκιστη εμφάνισή του στον πρώτο τελικό και "οδήγησε" την ομάδα του στην νίκη. Ο Χέιζ-Ντέιβις τελείωσε τον αγώνα με 23 πόντους (4/8 δίποντα, 5/8 τρίποντα) και σε συνδυασμό με την εξαιρετική άμυνα του ίδιου αλλά και των συμπαικτών του ο Παναθηναϊκός κατάφερε να πάρει την ψυχολογία με το μέρος του και παράλληλα να βάλει έξτρα πίεση στον Ολυμπιακό.

Πάρα πολύ κακό το ξεκίνημα της ομάδας του Παναθηναϊκού στον πρώτο τελικό, τη στιγμή που ο Κώστας Παπανικολάου ήταν «καυτός» για την ομάδα του. Με τους «πράσινους» να μην έχουν «καθαρό» μυαλό στην επίθεση, ο αρχηγός του Ολυμπιακού βρήκε τους αντιπάλους του τρεις φορές σε ανισορροπία με αποτέλεσμα να πετύχει 7 συνεχόμενους πόντους και να δώσει προβάδισμα στους φιλοξενούμενους με 0-7. Ο Παναθηναϊκός… πελαγοδρομούσε, με τον Όσμαν να πετυχαίνει το πρώτο καλάθι για την ομάδα του με τη συμπλήρωση τριών λεπτών αγώνα και αμέσως μετά έπειτα από πολύ ωραία δημιουργία του Ναν, ο Τούρκος φόργουορντ πέτυχε τον 4ο πόντου του αλλά και της ομάδας του. Τη στιγμή που ο Χέιζ συνέχιζε να είναι… εκνευριστικά άστοχος, ο Ολυμπιακός έβρισκε τις… τρύπες στην άμυνα του Παναθηναϊκού και στο 5’ προηγήθηκε με σκορ 4-10.

Χωρίς μυαλό ο Παναθηναϊκός, ο έλεγχος στον Ολυμπιακό

Μετά το τάιμ άουτ ο Βεζένκοφ άνοιξε ακόμα περισσότερο τη διαφορά, 5-12, με τους «ερυθρόλευκους» όμως να μοιάζουν… πνιγμένοι από την άμυνα των «πράσινων» αλλά να βγαίνουν… άβρεχτοι λόγω της κάκιστης παρουσίας στην επίθεση των παικτών του Παναθηναϊκού. Ο Λεσόρ σε κακή βραδιά, ο Ναν το ίδιο, με τον Χέιζ-Ντέιβις να ψάχνει… εξιλέωση. Ο Αμερικανός αν και ξεκίνησε άστοχος και πάλι, βρήκε τον τρόπο να σκοράρει 4 πόντους, με τον Παναθηναϊκό να μειώνει σε 9-12, τον Σορτς να χάνει δικό του σουτ για να ρίξει τη διαφορά στον πόντο και τον Βεζένκοφ να «γράφει» το 9-15.

«Χτυπούσαν» τον Σορτς οι «ερυθρόλευκοι»

Με το ξεκίνημα της δεύτερης περιόδου ο Χολ άνοιξε ακόμα περισσότερο τη διαφορά, 9-17, με τον Ολυμπιακό να ελέγχει πλήρως την αναμέτρηση. Οι «ερυθρόλευκοι» προσπαθούσαν να «χτυπούν» σε κάθε φάση τον Τι Τζέι Σορτς, ο οποίος δε μπορούσε να ανταπεξέλθει αμυντικά, ενώ και επιθετικά ήταν σε κακό βράδυ. Ο Ολυμπιακός έπαιζε με τον Πίτερς στο «3», τον Βεζένκοφ στο «4» και τον Μιλουτίνοφ στο «5» και το σκορ είχε φτάσει στο +10, 11-21. Ρογκαβόπουλος και Ντέιβις προσπαθούσαν να γίνουν λύσεις, αλλά γρήγορα το 18-23 έγινε 18-27 στο 15’.

Ο Τολιόπουλος έδωσε τις λύσεις που έψαχνε ο Παναθηναϊκός

Στο επόμενο πεντάλεπτο ο Παναθηναϊκός προσπάθησε να βρει ρυθμό, προσπάθησε να ελέγξει το παιχνίδι και άρχισε να μαζεύει τη διαφορά. Με τρίποντο και φάουλ του Γκραντ, αλλά και τον Τολιόπουλο να μπαίνει και αυτός στο ματς, οι «πράσινοι» προσπαθούσαν να πάρουν το μομέντουμ και τα κατάφεραν με τον Όσμαν να μειώνει σε 26-27. Ο Ολυμπιακός βρήκε τον τρόπο, μετά από ώρα, να σκοράρει και με τρίποντο του Φουρνιέ η διαφορά πήγε και πάλι στους 4 πόντους αλλά 1 δευτερόλεπτο πριν το τέλος του ημιχρόνου ο Τολιόπουλος με τρίποντο από τα 8 μέτρα έκανε το 29-30.

Καταπληκτική άμυνα από τους «πράσινους»

Σε αντίθεση με όλο το πρώτο μέρος ο Παναθηναϊκός μπήκε στην επανάληψη… φορτσάτος. Με πολύ καλές άμυνες και στοχευμένες επιθέσεις οι «πράσινοι» «έτρεξαν» σερί 7-0 και πήραν προβάδισμα με 36-30 παίρνοντας στα χέρια τους το μομέντουμ του αγώνα και αναγκάζοντας τον Γιώργο Μπαρτζώκα να καλέσει τάιμ άουτ, 2:30 λεπτά από την έναρξη της επανάληψης. Μάλιστα, μετά την επανέναρξη του αγώνα ο Παναθηναϊκός έχασε την ευκαιρία να ανεβάσει ακόμα περισσότερο τη διαφορά, με τον Κέντρικ Ναν να αστοχεί εις διπλούν σε ξεμαρκάριστα τρίποντα.

Ο Χέιζ-Ντέιβις το πήρε πάνω του

Στο 25’ όμως ο Χέιζ-Ντέιβις πήρε τοι… όπλο του και σκόραρε και για τον ίδιο και για τον συμπαίκτη του. Ο Αμερικανός παίκτης βρήκε δύο συνεχόμενα τρίποντα και «έγραψε» το 42-34 στο 26, ενώ ο Όσμαν έστειλε τη διαφορά στους 10 πόντους για πρώτη φορά, 44-34. Ο Χέιζ είχε συνδεθεί για τα καλά με το καλάθι του Ολυμπιακού και έφτασε τους 15 πόντους, όντας ο μόνος διψήφιος, με τον Τολιόπουλο να συνεχίζει να πραγματοποιεί εξαιρετική εμφάνιση και να κάνει το 48-38 λίγο πριν το τέλος της περιόδου.

«Καυτός» Ντέιβις διέλυε την άμυνα του Ολυμπιακού

Ο Χέιζ-Ντέιβις το είχε πάρει προσωπικά και ήταν αποφασισμένος να «καθαρίσει» αυτός για τον Παναθηναϊκό. Και το έκανε με τον καλύτερο τρόπο. Ο Αμερικανός ήταν ασταμάτητος με τους παίκτες του Ολυμπιακού να μην έχουν λύση για το μαρκάρισμά του. Με συνεχόμενους πόντους δια χειρός Ντέιβις ο Παναθηναϊκός κατάφερε να προηγηθεί και με 14 πόντους, 57-43, με τον Χέιζ να έχει φτάσει τους 23 πόντους. Λίγο πριν τη συμπλήρωση 35 λεπτών αγώνα ο τραυματισμός του Λεσόρ «πάγωσε» το γήπεδο, αλλά όπως φάνηκε δεν ήταν κάτι σοβαρό, μιας και ο Γάλλος ταλαιπωρήθηκε από κράμπες στη γάμπα.

Στο τελευταίο πεντάλεπτο του αγώνα ήταν προφανές ότι ο Ολυμπιακός θα προσπαθούσε να επιστρέψει και θα το έκανε με τους πλέον θετικούς παίκτες του. Τον Φουρνιέ και τον Χολ. Ο σέντερ των «ερυθρόλευκων» προσπαθούσε να εκμεταλλευτεί τη δύναμή του απέναντι στον Ντίνο Μήτογλου, ενώ ο Φουρνιέ με ένα ακόμα τρίποντο, 2:33 για το τέλος έφτασε τους 15 πόντους, ρίχνοντας τη διαφορά στους 9, 63-54 και ανάγκασε τον Εργκίν Αταμάν να καλέσει τάιμ άουτ. Οι πράσινοι δεν έχασαν το μυαλό τους και έφτασαν άνετα στο 1-1.

Τα Δεκάλεπτα: 9-15, 29-30, 48-38, 68-58

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