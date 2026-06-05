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Παναθηναϊκός AKTOR - Ολυμπιακός: Αυτοί σφυρίζουν το Game 2 στο «T-Center»

Γνωστοί έγιναν οι διαιτητές που θα σφυρίξουν τον δεύτερο τελικό της GBL.

Παναθηναϊκός AKTOR - Ολυμπιακός: Αυτοί σφυρίζουν το Game 2 στο «T-Center»
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Ο Παναθηναϊκός AKTOR υποδέχεται τον Ολυμπιακό στις 21:00 για το Game 2 των τελικών της Greek Basketball League.

Λίγες ώρες πριν από το πρώτο τζάμπολ έγιναν γνωστοί οι διαιτητές που θα βρεθούν στο Telekom Center για το δεύτερο «αιώνιο» ντέρμπι της σειράς.

Συγκεκριμένα στο κλειστό του ΟΑΚΑ θα βρεθούν οι: Παπαπέτρου-Τηγάνης-Θεονάς (Μωϋσιάδης-Παυλόπουλος).

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