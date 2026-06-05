Παναθηναϊκός AKTOR - Ολυμπιακός: Με… συνταγή ΣΕΦ στο Game 2 - Ποιοι ξένοι έμειναν εκτός

Οι «πράσινοι» υποδέχονται το βράδυ της Παρασκευής (05/06) τους Πειραιώτες στην δεύτερη «μάχη» των τελικών της Greek Basketball League, με στόχο τη νίκη και την ισοφάριση της σειράς σε 1-1.

Ο Εργκίν Αταμάν αποφάσισε να μην προχωρήσει σε αλλαγή στην εξάδα των ξένων, σε σχέση με το πρώτο ματς στο Στάδιο Ειρήνης και Φιλίας και για τον λόγο αυτό, «έκοψε» τους Κένεθ Φαρίντ και Χουάντσο Ερνανγκόμεθ.

Συγκεκριμένα, στην εξάδα των ξένων του Παναθηναϊκού AKTOR βρίσκονται οι: Τι Τζέι Σορτς, Τζέριαν Γκραντ, Κέντρικ Ναν, Τζέντι Όσμαν, Νάιτζελ Χέιζ-Ντέιβις, Ματίας Λεσόρ.