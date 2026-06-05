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Παναθηναϊκός AKTOR - Ολυμπιακός: Αλλαγμένη η εξάδα ξένων των «ερυθρόλευκων» - Ποιοι έμειναν εκτός

Με αρκετές αλλαγές θα παραταχθεί ο Ολυμπιακός κόντρα στον Παναθηναϊκό AKTOR στο Telekom Center για το Game 2 της σειράς των τελικών της GBL. Δείτε ποιούς άφησε εκτός εξάδας των ξένων ο Γιώργος Μπαρτζώκας.

Παναθηναϊκός AKTOR - Ολυμπιακός: Αλλαγμένη η εξάδα ξένων των «ερυθρόλευκων» - Ποιοι έμειναν εκτός
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Ο Ολυμπιακός φιλοξενείται από τον Παναθηναϊκό AKTOR στο Telekom Center για τον δεύτερο τελικό της GBL.

Με απόφασή του, ο Γιώργος Μπαρτζώκας άφησε εκτός εξάδας ξένων τους Τάισον Γουορντ και Ταϊρίκ Τζόουνς, με τους Κόρι Τζόσεφ, Φρανκ Νιλικίνα, Εβάν Φουρνιέ, Άλεκ Πίτερς, Νίκολα Μιλουτίνοβ, Ντόντα Χολ να είναι οι ετοιμοπόλεμοι ξένοι των «ερυθρόλευκων».

Εκτός εξάδας ξένων είναι επίσης οι Μόντε Μόρις, Μουστάφα Φαλ και Σακίλ Μακκίσικ, οι οποίοι δεν έχουν δικαίωμα συμμετοχής για το υπόλοιπο της σειράς.

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