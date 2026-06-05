Παναθηναϊκός AKTOR - Ολυμπιακός: Αλλαγμένη η εξάδα ξένων των «ερυθρόλευκων» - Ποιοι έμειναν εκτός

Ο Ολυμπιακός φιλοξενείται από τον Παναθηναϊκό AKTOR στο Telekom Center για τον δεύτερο τελικό της GBL.

Με απόφασή του, ο Γιώργος Μπαρτζώκας άφησε εκτός εξάδας ξένων τους Τάισον Γουορντ και Ταϊρίκ Τζόουνς, με τους Κόρι Τζόσεφ, Φρανκ Νιλικίνα, Εβάν Φουρνιέ, Άλεκ Πίτερς, Νίκολα Μιλουτίνοβ, Ντόντα Χολ να είναι οι ετοιμοπόλεμοι ξένοι των «ερυθρόλευκων».

Εκτός εξάδας ξένων είναι επίσης οι Μόντε Μόρις, Μουστάφα Φαλ και Σακίλ Μακκίσικ, οι οποίοι δεν έχουν δικαίωμα συμμετοχής για το υπόλοιπο της σειράς.