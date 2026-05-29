· Κολοσσός

Κολοσσός: Κάτοικος Ρόδου μέχρι το 2028 ο Καράμπελας

Στην ανανέωση της συνεργασίας του με τον Ζώη Καράμπελα προχώρησε ο Κολοσσός, με τον 25χρονο να παραμένει κάτοικος Ρόδου μέχρι το 2028.

Μετά την ανανέωση με τον Άρη Λυκογιάννη, ο Κολοσσός προχώρησε σε επέκταση συνεργασίας με τον Ζώη Καράμπελα με τον εκρηκτικό γκαρντ να παραμένει στους Ροδιτές μέχρι το 2028.

Τη φετινή σεζόν στη GBL μέτρησε κατά μέσο όρο 4.8 πόντους, 2.5 ασίστ, σουτάροντας με 37.3% στα τρίποντα.

Αναλυτικά η ανακοίνωση:

«Η ΚΑΕ Κολοσσός H Hotels Collection ανακοινώνει την επέκταση της συνεργασίας της με τον Ζώη Καράμπελα, για ακόμη δύο χρόνια!

Ο Ζώης μετακόμισε το περσινό καλοκαίρι στην ομάδα μας και βοήθησε από την πλευρά του να πετύχει τους στόχους της τη φετινή αγωνιστική περίοδο.

Του ευχόμαστε υγεία και να ζήσουμε ανάλογες επιτυχίες και στο μέλλον!».

https://www.instagram.com/p/DY6nw0aOzNA/
