GBL: Με το εξ αναβολής Περιστέρι - Άρης ολοκληρώνεται η 15η αγωνιστική

Με την εξ αναβολής αναμέτρηση του Περιστερίου κόντρα στον Άρη , ολοκληρώνεται η 15η αγωνιστική της GBL.

Η αυλαία της 15ης αγωνιστικής κλείνει στο «Ανδρέας Παπανδρέου» με την αναμέτρηση του Περιστερίου κόντρα στον Άρη (22/4, 18:00).

Η αναμέτρηση έχει αλλάξει δύο φορές ημερομηνία διεξαγωγής. Αρχικά ήταν προγραμματισμένο για τις 17/1, όπου αναβλήθηκε λόγω του Final-8 του κυπέλλου στο οποίο συμμετείχαν οι δύο ομάδες. Έπειτα μεταφέρθηκε για την 1/4, ωστόσο λόγω κακοκαιρίας το παιχνίδι και πάλι δεν διεξήχθη, με τoν ΕΣΑΚΕ να ορίζει το παιχνίδι στις 22/4.

Ο Άρης βρίσκεται στην 6η θέση της βαθμολογίας με ρεκόρ 13-9 ενώ το Περιστέρι στην 5η με το ίδιο ρεκόρ.

Τα αποτελέσματα της 15ης αγωνιστικής:

Σάββατο 17/01:

Ολυμπιακός - Μαρούσι 104-89

Προμηθέας - Πανιώνιος 87-91

Καρδίτσα - ΑΕΚ 71-79

Κυριακή 18/01:

Μύκονος - Κολοσσός 67-84

ΠΑΟΚ - Παναθηναϊκός 69-74

Η βαθμολογία:

1) Ολυμπιακός 23-0 46β.

2) Παναθηναϊκός AKTOR 18-5 41β.

3) ΑΕΚ 16-7 39β.

4) ΠΑΟΚ 16-7 39β.

5) Περιστέρι Betsson 13-10 36β.

6) Άρης Betsson 13-9 35β.

7) Μύκονος Betsson 9-14 32β.

8) Ηρακλής 8-15 31β.

9) Προμηθέας Πάτρας 7-16 30β.

10) Καρδίτσα 7-16 30β.

11) Κολοσσός Ρόδου 7-16 30β.

12) Μαρούσι 6-17 29β.

13) Πανιώνιος 6-17 29β.