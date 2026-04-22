GBL: Με το εξ αναβολής Περιστέρι - Άρης ολοκληρώνεται η 15η αγωνιστική
Με την εξ αναβολής αναμέτρηση του Περιστερίου κόντρα στον Άρη, ολοκληρώνεται η 15η αγωνιστική της GBL.
Η αυλαία της 15ης αγωνιστικής κλείνει στο «Ανδρέας Παπανδρέου» με την αναμέτρηση του Περιστερίου κόντρα στον Άρη (22/4, 18:00).
Η αναμέτρηση έχει αλλάξει δύο φορές ημερομηνία διεξαγωγής. Αρχικά ήταν προγραμματισμένο για τις 17/1, όπου αναβλήθηκε λόγω του Final-8 του κυπέλλου στο οποίο συμμετείχαν οι δύο ομάδες. Έπειτα μεταφέρθηκε για την 1/4, ωστόσο λόγω κακοκαιρίας το παιχνίδι και πάλι δεν διεξήχθη, με τoν ΕΣΑΚΕ να ορίζει το παιχνίδι στις 22/4.
Ο Άρης βρίσκεται στην 6η θέση της βαθμολογίας με ρεκόρ 13-9 ενώ το Περιστέρι στην 5η με το ίδιο ρεκόρ.
Τα αποτελέσματα της 15ης αγωνιστικής:
Σάββατο 17/01:
Ολυμπιακός - Μαρούσι 104-89
Προμηθέας - Πανιώνιος 87-91
Καρδίτσα - ΑΕΚ 71-79
Κυριακή 18/01:
Μύκονος - Κολοσσός 67-84
ΠΑΟΚ - Παναθηναϊκός 69-74
Η βαθμολογία:
1) Ολυμπιακός 23-0 46β.
2) Παναθηναϊκός AKTOR 18-5 41β.
3) ΑΕΚ 16-7 39β.
4) ΠΑΟΚ 16-7 39β.
5) Περιστέρι Betsson 13-10 36β.
6) Άρης Betsson 13-9 35β.
7) Μύκονος Betsson 9-14 32β.
8) Ηρακλής 8-15 31β.
9) Προμηθέας Πάτρας 7-16 30β.
10) Καρδίτσα 7-16 30β.
11) Κολοσσός Ρόδου 7-16 30β.
12) Μαρούσι 6-17 29β.
13) Πανιώνιος 6-17 29β.