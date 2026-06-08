Αταμάν στην Τουρκία: «Αν μας επιτραπεί να παίξουμε σύμφωνα με τους κανόνες, θα είμαστε πρωταθλητές»

Τα πάντα είναι έτοιμα για τον τρίτο τελικό της Stoiximan GBL ανάμεσα σε Ολυμπιακό και Παναθηναϊκό (8/6, 21:00), με τη σειρά να είναι στο 1-1, αν και οι «πράσινοι» θα μπορούσαν να προηγούνται με 2-0 και να θέλουν μια ακόμα νίκη για τον τίτλο.

Ο Εργκίν Αταμάν, σε δήλωσή του στον ανταποκριτή του τουρκικού Aaspor, τόνισε ότι παρά τα όσα συνέβησαν στα δύο πρώτα παιχνίδια, άπαντες στην ομάδα επικεντρώνονται μόνο σε ό,τι συμβαίνει μέσα στο γήπεδο στην τελική σειρά.

«Σεβόμαστε την ομάδα του πρωταθλητή της EuroLeague, Ολυμπιακού, αλλά βρισκόμαστε σε καλύτερη θέση. Αν μας επιτραπεί να παίξουμε σύμφωνα με τους κανόνες του μπάσκετ, θα είμαστε πρωταθλητές. Η μόνη μας προσδοκία είναι η δίκαιη και ισότιμη διαιτησία», δήλωσε ο προπονητής του Παναθηναϊκού.