Γιάγια Τουρέ: Ξεκινά καριέρα προπονητή - Ποια είναι η πρώτη του ομάδα

Ο Γιάγια Τουρέ ξεκινά την προπονητική καριέρα του, αφού συμφώνησε με τη Σλόβαν Μπρατισλάβας και θα είναι ο αντικαταστάτης του Βλάντιμιρ Βάις στον πάγκο της πρωταθλήτριας Σλοβακίας

Γιάγια Τουρέ: Ξεκινά καριέρα προπονητή - Ποια είναι η πρώτη του ομάδα
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Ο Γιάγια Τουρέ αναλαμβάνει για πρώτη φορά στην καριέρα του τον ρόλο του πρώτου προπονητή.

Ο 43χρονος από την Ακτή Ελεφαντοστού έδωσε τα χέρια με τη 16 φορές πρωταθλήτρια Σλοβακίας και πρώτος στόχος είναι η πρόκριση στη League Phase του Champions League, μέσω των προκριματικών.

Ο Τουρέ, που στην λαμπρή ποδοσφαιρική του καριέρα είχε αγωνιστεί και στον Ολυμπιακό, έχει κατακτήσει πέντε πρωταθλήματα με τις φανέλες των Μπαρσελόνα και Μάντσεστερ Σίτι, καθώς και το Champions League με τους Καταλανούς το 2009.

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