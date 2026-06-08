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Γιώργος Μπαρτζώκας: Ποινή αποκλεισμού έως 5 αγώνες προβλέπει ο κανονισμός για όσα έκανε στο T-Center

Τα βίντεο με τις χειρονομίες προς τον κόσμο του Παναθηναϊκού και την υβριστική επίθεση προς τον Σάββα Αρώνη «καίνε» τον Γιώργο Μπαρτζώκα.

Γιώργος Μπαρτζώκας: Ποινή αποκλεισμού έως 5 αγώνες προβλέπει ο κανονισμός για όσα έκανε στο T-Center
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Η συμπεριφορά του Γιώργου Μπαρτζώκα στον δεύτερο τελικό του πρωταθλήματος της GBL, αναμένεται να βρεθεί στο επίκεντρο των αποφάσεων που έχει να πάρει ο αθλητικός δικαστής του ΕΣΑΚΕ, μετά και την καταγγελία που έκανε ο Παναθηναϊκός.

Σε αυτή έχει συμπεριληφθεί όλο το οπτικοακουστικό υλικό με τις χειρονομίες του προπονητή του Ολυμπιακού προς την εξέδρα, αλλά και η υβριστική επίθεση προς τον τιμ μάνατζερ του Τριφυλλιού, Σάββα Αρώνη, στα αποδυτήρια του Telekom Center Athens.

Ο κανονισμός για αυτές τις συμπεριφορές είναι ξεκάθαρος και στο άρθρο 66 προβλέπει κυρώσεις για δημόσιες πράξεις ή δηλώσεις, «με λόγο ή έργο», όταν έχουν εξυβριστικό περιεχόμενο, προσβάλλουν το φίλαθλο πνεύμα ή δυσφημούν το άθλημα. Για προπονητές συγκεκριμένα, το πλαίσιο μπορεί να φτάσει σε αποκλεισμό από τον πάγκο για 1 έως 5 αγώνες και πρόστιμο 10.000 έως 20.000 ευρώ.

Όσο για το βίντεο όπου φαίνεται και ακούγεται ξεκάθαρα ο Μπαρτζώκας να εξυβρίζει τον Σάββα Αρώνη, βάσει του άρθρου 74, ο αθλητικός δικαστής του ΕΣΑΚΕ θα εξετάσει ποινή αποκλεισμού 1 έως 5 αγώνων από τον πάγκο και πρόστιμο 10.000 έως 20.000 ευρώ, με το ύψος της ποινής να κρίνεται από τη βαρύτητα, την επανάληψη και το συνολικό υλικό που έχει στα χέρια του.

Φυσικά, το μεγάλο πρόβλημα που έχει γιγαντώσει το πρόβλημα με τη συμπεριφορά του προπονητή του Ολυμπιακού, είναι πως παραμένει ατιμώρητος, παρότι οι αντιδράσεις του σε πολλά γήπεδα είναι ανάλογες, ενώ οι ύβρεις προς τα Θεία είναι συνεχείς και επαναλαμβανόμενες, χωρίς να έχει δεχθεί την παραμικρή επίπληξη.

Πλέον, όμως, η τιμωρία του Γιώργου Μπαρτζώκα μοιάζει αναπόφευκτη.

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