Ρεάλ Μαδρίτης: Θρίαμβος για τον Φλορεντίνο Πέρεθ στις εκλογές, ανακοινώνεται ο Μουρίνιο

Ο εμβληματικός πρόεδρος της Ρεάλ Μαδρίτης, Φλορεντίνο Πέρεθ, τον οποίο αντιμετώπισε στις κάλπες για πρώτη φορά από το 2009 ο επιχειρηματίας Ενρίκε Ρικέλμε, επανεξελέγη για όγδοη θητεία στο τιμόνι του συλλόγου, μια θέση που θα κατέχει μέχρι το 2030.

«Κερδίσαμε σε όλα τα δημογραφικά στοιχεία, δηλαδή σε όλες τις ηλικιακές ομάδες, και πετύχαμε το δεύτερο καλύτερο αποτέλεσμα στην ιστορία», δήλωσε ο 79χρονος Πέρεθ, ο οποίος είχε συγχαρεί τον αντίπαλό του λίγα δευτερόλεπτα πριν ανακοινωθούν τα επίσημα αποτελέσματα.

Αρκετές δημοσκοπήσεις που διεξήχθησαν από ισπανικά μέσα ενημέρωσης έθεσαν τον επιχειρηματία πολύ μπροστά, με ποσοστό μεταξύ 60 και 70% των ψήφων από τους «socios» (μέλη-υποστηρικτές στην Ισπανία), οι οποίοι κλήθηκαν στις κάλπες για πρώτη φορά μετά από 20 χρόνια.

Αυτές οι πρόωρες εκλογές προκηρύχθηκαν από τον ίδιο τον Πέρεθ σε συνέντευξη Τύπου μετά από μια δεύτερη συνεχόμενη σεζόν χωρίς σημαντικό τίτλο, παρά την επανεκλογή του χωρίς αντίπαλο για τέταρτη φορά τον Ιανουάριο του 2025.

Ο πρόεδρος της Ρεάλ Μαδρίτης, ο οποίος κατέχει το αξίωμα από το 2009 μετά από μια πρώτη θητεία μεταξύ 2000 και 2006, επιβεβαίωσε στην ομιλία του ότι η πρώτη σημαντική απόφαση της όγδοης θητείας του θα ήταν η επιστροφή του Πορτογάλου προπονητή Ζοζέ Μουρίνιο, 13 χρόνια μετά την πρώτη του θητεία στο τιμόνι των Los Blancos.