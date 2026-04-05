Ομάδες

Ελλάδα

Ευρώπη

Κόσμος

Ελλάδα

Ευρώπη

Κόσμος

Greek Basketball League: Η βαθμολογία μετά τη νίκη του Ολυμπιακού επί της Μυκόνου - Τα highlights
Eurokinissi Sports
Οnsports Team 05 Απριλίου 2026, 15:16
BASKET LEAGUE

Greek Basketball League: Η βαθμολογία μετά τη νίκη του Ολυμπιακού επί της Μυκόνου - Τα highlights

Δείτε πώς διαμορφώθηκε η βαθμολογία της Greek Basketball League μετά τη νίκη του Ολυμπιακού επί της Μυκόνου. 

Ο Ολυμπιακός συνέχισε την αήττητη πορεία του στη Stoiximan GBL, διευρύνοντας το αήττητο σερί του με τη νίκη 109-83 απέναντι στη Μύκονο για την 24η αγωνιστική του πρωταθλήματος. Η ομάδα του Πειραιά δεν αντιμετώπισε δυσκολίες και έφτασε τις 22 νίκες, επιβεβαιώνοντας την απόλυτη κυριαρχία της στη φετινή διοργάνωση.

Από την άλλη πλευρά, η ομάδα του Βαγγέλη Ζιάγκου δεν κατάφερε να ακολουθήσει τον ρυθμό του αγώνα και πλέον βρίσκεται στο 8-14, συνεχίζοντας την προσπάθειά της για ένα πλασάρισμα που θα της επιτρέψει να διεκδικήσει την παρουσία της στα play offs.

Συνοπτικά, τα αποτελέσματα και το πρόγραμμα της 24ης αγωνιστικής:

Σάββατο 4 Απριλίου

Περιστέρι - Κολοσσός 87-83
Άρης - ΑΕΚ 82-78
Πανιώνιος - Ηρακλής 103-77
Προμηθέας - Παναθηναϊκός AKTOR 63-96
ΠΑΟΚ - Καρδίτσα 93-90

Κυριακή 5 Απριλίου

Ολυμπιακός - Μύκονος 109-83

Ρεπό: Μαρούσι

Η βαθμολογία (Ν-Η)

Ολυμπιακός 44 (22-0)
2. Παναθηναϊκός AKTOR 41 (18-5)
3. ΑΕΚ 37 (15-7)
4. ΠΑΟΚ 35 (14-7)*
5. Περιστέρι 35 (13-9)*
6. Άρης 33 (13-7)*
7. Ηρακλής 30 (8-14)
8. Μύκονος 30 (8-14)
9. Κολοσσός 29 (7-15)
10. Προμηθέας 29 (7-15)
11. Καρδίτσα 28 (6-16)
12. Πανιώνιος 28 (6-16)
13. Μαρούσι 27 (5-17)

Η επόμενη (25η) αγωνιστική:

Σάββατο 18 Απριλίου

16:00 Μαρούσι - Κολοσσός
16:00 Μύκονος - Περιστέρι
18:15 Καρδίτσα - Πανιώνιος
18:15 Ηρακλής - ΠΑOΚ

Κυριακή 19 Απριλίου

13:00 Ολυμπιακός - Άρης
16:00 Πανιώνιος - ΑΕΚ



Newsbomb.gr Queen.gr Onmed.gr Astrology.gr Mothersblog.gr Gossip-tv.gr Ratpack.gr
ΜΕΛΟΣ ened Monetized by DPG Digital Media Group
©2011-2026 Onsports.gr - All rights reserved