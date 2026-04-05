Greek Basketball League: Η βαθμολογία μετά τη νίκη του Ολυμπιακού επί της Μυκόνου - Τα highlights

Eurokinissi Sports

Οnsports Team

Δείτε πώς διαμορφώθηκε η βαθμολογία της Greek Basketball League μετά τη νίκη του Ολυμπιακού επί της Μυκόνου.

Ο Ολυμπιακός συνέχισε την αήττητη πορεία του στη Stoiximan GBL, διευρύνοντας το αήττητο σερί του με τη νίκη 109-83 απέναντι στη Μύκονο για την 24η αγωνιστική του πρωταθλήματος. Η ομάδα του Πειραιά δεν αντιμετώπισε δυσκολίες και έφτασε τις 22 νίκες, επιβεβαιώνοντας την απόλυτη κυριαρχία της στη φετινή διοργάνωση.

Από την άλλη πλευρά, η ομάδα του Βαγγέλη Ζιάγκου δεν κατάφερε να ακολουθήσει τον ρυθμό του αγώνα και πλέον βρίσκεται στο 8-14, συνεχίζοντας την προσπάθειά της για ένα πλασάρισμα που θα της επιτρέψει να διεκδικήσει την παρουσία της στα play offs.

Συνοπτικά, τα αποτελέσματα και το πρόγραμμα της 24ης αγωνιστικής:

Σάββατο 4 Απριλίου

Περιστέρι - Κολοσσός 87-83

Άρης - ΑΕΚ 82-78

Πανιώνιος - Ηρακλής 103-77

Προμηθέας - Παναθηναϊκός AKTOR 63-96

ΠΑΟΚ - Καρδίτσα 93-90

Κυριακή 5 Απριλίου

Ολυμπιακός - Μύκονος 109-83

Ρεπό: Μαρούσι

Η βαθμολογία (Ν-Η)

Ολυμπιακός 44 (22-0)

2. Παναθηναϊκός AKTOR 41 (18-5)

3. ΑΕΚ 37 (15-7)

4. ΠΑΟΚ 35 (14-7)*

5. Περιστέρι 35 (13-9)*

6. Άρης 33 (13-7)*

7. Ηρακλής 30 (8-14)

8. Μύκονος 30 (8-14)

9. Κολοσσός 29 (7-15)

10. Προμηθέας 29 (7-15)

11. Καρδίτσα 28 (6-16)

12. Πανιώνιος 28 (6-16)

13. Μαρούσι 27 (5-17)

Η επόμενη (25η) αγωνιστική:

Σάββατο 18 Απριλίου

16:00 Μαρούσι - Κολοσσός

16:00 Μύκονος - Περιστέρι

18:15 Καρδίτσα - Πανιώνιος

18:15 Ηρακλής - ΠΑOΚ

Κυριακή 19 Απριλίου

13:00 Ολυμπιακός - Άρης

16:00 Πανιώνιος - ΑΕΚ