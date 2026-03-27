GBL: Αλλαγές σε Προμηθέας - Παναθηναϊκός AKTOR και Άρης – ΑΕΚ

Η Stoiximan GBL ενημέρωσε για αλλαγές στις αναμετρήσεις Προμηθέας – Παναθηναϊκός AKTOR και Άρης Betsson – ΑΕΚ για την 24η αγωνιστική.

Συγκεκριμένα, κατόπιν αιτήματος του Παναθηναϊκού AKTOR, ο αγώνας με τον Προμηθέα θα διεξαχθεί το Σάββατο 4 Απριλίου στις 18:15, αντί για την Κυριακή 5 Απριλίου στις 16:00, ενώ η αναμέτρηση Άρης Betsson – ΑΕΚ θα κάνει τζάμπολ στις 16:00, αντί για τις 18:15.

Αμφότερα τα παιχνίδια θα μεταδοθούν από την ΕΡΤ 2 ΣΠΟΡ.