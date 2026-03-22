Αταμάν: «Κερδίσαμε και πετύχαμε τους στόχους μας»

Onsports Team

Ο τεχνικός του Παναθηναϊκού μίλησε για την εικόνα της ομάδας του κόντρα στον Πανιώνιο αλλά και τους στόχους που πέτυχε στον αγώνα της Γλυφάδας.

Ο Εργκίν Αταμάν ήταν απόλυτα ικανοποιημένος από την εικόνα της ομάδας του κόντρα στον Πανιώνιο, αφού από τη μία οι παίκτες του πήραν την νίκη, ενώ ταυτόχρονα ο ίδιος είχε την ευκαιρία να κάνει την απαραίτητη συντήρηση.

«Πριν τον αγώνα είχαμε δύο στόχους. Ο ένας ήταν η νίκη και ο άλλος να ξεκουράσουμε παίκτες που έχουν επιβαρυνθεί αρκετά την προηγούμενη εβδομάδα. Έχουμε μπροστά μας την διαβολοβδομάδα με δύο κρίσιμα παιχνίδια. Πετύχαμε και τους δύο στόχους μας» και σχολίασε την απόδοση του Νίκου Ρογκαβόπουλου «Όλοι οι παίκτες είναι σημαντικοί. Κερδίσαμε τα τέσσερα τελευταία παιχνίδια σε Ελλάδα και Ευρώπη. Είναι σημαντικό να επιλέξουμε τον ποιον θα βάλουμε. Ακολουθούν κρίσιμα παιχνίδια».

Λίγο νωρίτερα μιλώντας στην κάμερα της ΕΡΤ είχε πει:

«Η διαφορά δεν είναι πρόβλημα, είτε 30 είτε 5. Έχουμε μπροστά μας την διαβολοβδομάδα, η οποία είναι κρίσιμη. Ένα σημαντικό ματς με την Ντουμπάι σε δύο μέρες και μετά με την Μονακό. Πρέπει να είμαστε έξυπνοι. Δεν είναι σημαντικό να κερδίσουμε με 30 πόντους. Κερδίσαμε και πρέπει να είμαστε έτοιμοι για την Ευρωλίγκα».