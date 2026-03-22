ΑΕΚ: «Δεν αγοράζεις ενέργεια από το… Super Market» - Οι δηλώσεις του Ντράγκαν Σάκοτα
INTIME SPORTS
Βαγγέλης Πάτας Βαγγέλης Πάτας 22 Μαρτίου 2026, 16:44
BASKET LEAGUE / ΑΕΚ

Ο Ντράγκαν Σάκοτα αναφέρθηκε στο δύσκολο πρόγραμμα που είχε η ομάδα του, μετά τη νίκη της ΑΕΚ επί του Ηρακλή στη SUNEL Arena.

Ο Ηρακλής ήταν άκρως ανταγωνιστικός, αλλά η ΑΕΚ με μεγάλο πρωταγωνιστή τον Αμερικανό, πήρε τη νίκη (100-87) κι επέστρεψε στα θετικά αποτελέσματα στη Greek Basketball League.

Στις δηλώσεις που έκανε στην ΕΡΤ μετά το τέλος του ματς, ο Ντράγκαν Σάκοτα στάθηκε στο δύσκολο πρόγραμμα που είχε η ομάδα του, υπογραμμίζοντας ότι: «Χρειαζόμασταν ενέργεια που δεν υπάρχει στο… σούπερ μάρκετ».

Οι δηλώσεις του τεχνικού της ΑΕΚ:

«Είχαμε ένα δύσκολο πρόγραμμα και παίξαμε με μια καλή ομάδα που αξίζει τον σεβασμό και κέρδισε τον Παναθηναϊκό. Εμείς χρειαζόμασταν ενέργεια που δεν υπάρχει στο… σούπερ μάρκετ να την αγοράσεις.

Μπορούσαμε να κάνουμε κάποια πράγματα καλύτερα, αλλά η νίκη μετρά, παίζοντας και χωρίς τον Γκρέι που είναι υποψήφιος MVP στο BCL. Χωρίς αυτόν η ομάδα είναι διαφορετική. Κρατάμε τη νίκη και συνεχίζουμε».



Ροή ειδήσεων

SUPER LEAGUE
Ολυμπιακός - ΑΕΛ: Έντονες αποδοκιμασίες στο τέλος του ημιχρόνου
22 λεπτά πριν Ολυμπιακός - ΑΕΛ: Έντονες αποδοκιμασίες στο τέλος του ημιχρόνου
SUPER LEAGUE
LIVE η τελευταία αγωνιστική της Super League (B' ΗΜΙΧΡΟΝΟ)
23 λεπτά πριν LIVE η τελευταία αγωνιστική της Super League (B' ΗΜΙΧΡΟΝΟ)
BASKET LEAGUE
Λατρεία για τα «πράσινα» αστέρια στη Γλυφάδα (Video)
29 λεπτά πριν Λατρεία για τα «πράσινα» αστέρια στη Γλυφάδα (Video)
SUPER LEAGUE
ΑΕΚ – Κηφισιά: Τα τρία γκολ του πρώτου ημιχρόνου του αγώνα στην Allwyn Arena
33 λεπτά πριν ΑΕΚ – Κηφισιά: Τα τρία γκολ του πρώτου ημιχρόνου του αγώνα στην Allwyn Arena
Όλες οι ειδήσεις
