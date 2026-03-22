ΑΕΚ: «Δεν αγοράζεις ενέργεια από το… Super Market» - Οι δηλώσεις του Ντράγκαν Σάκοτα

Ο Ντράγκαν Σάκοτα αναφέρθηκε στο δύσκολο πρόγραμμα που είχε η ομάδα του, μετά τη νίκη της ΑΕΚ επί του Ηρακλή στη SUNEL Arena.

Ο Ηρακλής ήταν άκρως ανταγωνιστικός, αλλά η ΑΕΚ με μεγάλο πρωταγωνιστή τον Αμερικανό, πήρε τη νίκη (100-87) κι επέστρεψε στα θετικά αποτελέσματα στη Greek Basketball League.

Στις δηλώσεις που έκανε στην ΕΡΤ μετά το τέλος του ματς, ο Ντράγκαν Σάκοτα στάθηκε στο δύσκολο πρόγραμμα που είχε η ομάδα του, υπογραμμίζοντας ότι: «Χρειαζόμασταν ενέργεια που δεν υπάρχει στο… σούπερ μάρκετ».

Οι δηλώσεις του τεχνικού της ΑΕΚ:

«Είχαμε ένα δύσκολο πρόγραμμα και παίξαμε με μια καλή ομάδα που αξίζει τον σεβασμό και κέρδισε τον Παναθηναϊκό. Εμείς χρειαζόμασταν ενέργεια που δεν υπάρχει στο… σούπερ μάρκετ να την αγοράσεις.

Μπορούσαμε να κάνουμε κάποια πράγματα καλύτερα, αλλά η νίκη μετρά, παίζοντας και χωρίς τον Γκρέι που είναι υποψήφιος MVP στο BCL. Χωρίς αυτόν η ομάδα είναι διαφορετική. Κρατάμε τη νίκη και συνεχίζουμε».