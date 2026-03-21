Greek Basket League: Σπουδαίο «διπλό» για τον Κολοσσό στην Πάτρα

Η ομάδα της Ρόδου επικράτησε με εντυπωσιακό τρόπο του Προμηθέα 98-76 στην Αχαϊα, καλύπτωντας και τη διαφορά ήττας του πρώτου αγώνα.

Η 22η αγωνιστική της GBL, άρχισε με εντυπωσιακό εκτός έδρας αποτέλεσμα για τον Κολοσσό. Η ομάδα της Ρόδου επικράτησε στην Πάτρα του Προμηθέα

98-76. Προσπερνώντας τους Αχαιούς στη βαθμολογία και ταυτόχρονα καλύπτοντας τη διαφορά ήττας στον πρώτο γύρο.



Απόλυτος πρωταγωνιστής των νικητών ήταν ο Τέβιν Μακ, ο οποίος ήταν ασταμάτητος. Ο Αμερικανός ολοκλήρωσε τον αγώνα με 30 πόντους (10/11 δίποντα, 3/6 τρίποντα), ενώ πρόσθεσε 2 ριμπάουντ και 3 ασίστ.

Τα δεκάλεπτα: 18-25, 39-51, 61-74, 76-98