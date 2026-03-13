ΠΑΟΚ - Άρης: Οδεύει προς αναβολή το ντέρμπι - Επικοινωνία της ΚΑΕ με τον Γιάννη Βρούτση

Προς αναβολή το ντέρμπι ΠΑΟΚ - Άρης μετά τη δολοφονία του 20χρονου φιλάθλου του Δικέφαλου στην Καλαμαριά.

Η ελληνική κοινωνία έχει «παγώσει» για μια ακόμα φορά μετά τη δολοφονία ενός 20χρονου οπαδού του ΠΑΟΚ.

Ο νεαρός μαχαιρώθηκε το βράδυ της Πέμπτης (12/3) στην περιοχή της Καλαμαριάς και κατέληξε λίγες ώρες αργότερα, παρά τις προσπάθειες διασωστών του ΕΚΑΒ και γιατρών να τον κρατήσουν στη ζωή.

Το τραγικό συμβάν αναμένεται να οδηγήσει στην αναβολή του ντέρμπι της Θεσσαλονίκης ανάμεσα σε ΠΑΟΚ και Άρη, το οποίο είναι προγραμματισμένο για το Σάββατο (14/3).

Η «ασπρόμαυρη» ΚΑΕ αιτήθηκε την αναβολή της συγκεκριμένης αναμέτρησης στον ΕΣΑΚΕ, ενώ είχε επικοινωνία και με τον Αναπληρωτή Υπουργό Αθλητισμού Γιάννη Βρούτση, με στόχο και τη διαφύλαξη της δημόσιας τάξης.

Επίσημη ανακοίνωση δεν υπάρχει ακόμη, ωστόσο όπως όλα δείχνουν, το μεγάλο ντέρμπι της Θεσσαλονίκης ανάμεσα σε ΠΑΟΚ και Άρη οδεύει προς αναβολή.