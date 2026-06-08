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LIVEBLOG, Ολυμπιακός - Παναθηναϊκός AKTOR: To Pre Game του Game 3 των τελικών

Κρίσιμη «μάχη» Ολυμπιακός - Παναθηναϊκός AKTOR στο Στάδιο Ειρήνης και Φιλίας με τον νικητή να αποκτά προβάδισμα τίτλου.

LIVEBLOG, Ολυμπιακός - Παναθηναϊκός AKTOR: To Pre Game του Game 3 των τελικών
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Το Game 1 στο ΣΕΦ, κρίθηκε από τις αποφάσεις των διαιτητών. Στο Game 2 του Telekom Center Athens, η ανωτερότητα των γηπεδούχων έφερε την ισοφάριση, σε ματς επεισοδιακό, κυρίως λόγω των ύβρεων από τον Γιώργο Μπαρτζώκα. Οι τελικοί της Greek Basketball League είναι γεμάτοι ένταση. Μπασκετικά το «τριφύλλι» έχει δείξει ανωτερότητα, όμως είναι στο 1-1 οι νίκες.

LIVE MATCH ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ - ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ AKTOR (21:00)

Απόψε στο ΣΕΦ διεξάγεται το Game 3. Εκεί όπου όλοι οι φίλαθλοι περιμένουν να κυλήσουν όλα ομαλά και στο τέλος του αγώνα να μιλούν οι πάντες μόνο για το μπάσκετ. Όχι για τα σφυρίγματα των διαιτητών – οι οποίοι θα ανακοινωθούν ξανά λίγο πριν το τζάμπολ – ή ζητήματα που αφορούν την συνολική ατμόσφαιρα του ντέρμπι.

Οι δύο αντίπαλοι είναι αποφασισμένοι, με τον καθένα να έχει ισχυρότατο κίνητρο. Ο Ολυμπιακός παίζει με μεγαλύτερη πίεση, καθώς αγωνίζεται στην έδρα του. Άρα πρέπει πάση θυσία να κάνει το 2-1 στις νίκες. Ο Παναθηναϊκός AKTOR από την άλλη, γνωρίζει πως με δικό του break, παίρνει για τα καλά την κατάσταση στα χέρια του. Όποιος επικρατήσει, θα απέχει μόλις μία νίκη απ’ την κατάκτηση του τίτλου άλλωστε.

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