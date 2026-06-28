ΕΚΟ Ράλι Ακρόπολις 2026: Νικητής ο Οζιέ στη μάχη με Νεβίλ - Πρώτος Έλληνας ο Πλάγος

Ο Γάλλος οδηγός της Toyota ολοκλήρωσε την προσπάθειά του στον ελληνικό αγώνα του WRC σε 3 ώρες, 36 λεπτά και 40.7 δευτερόλεπτα και ανέβηκε στο ψηλότερο σκαλί του βάθρου, 15 χρόνια μετά την πρώτη επικράτησή του στο «Ράλι των Θεών», ως οδηγός της Citroen.

Τη δεύτερη θέση πήρε ο Βέλγος Τιερί Νεβίλ με Hyundai (+58.3), ο οποίος έδινε μάχη με τον -εννέα φορές παγκόσμιο πρωταθλητή- Σεμπαστιάν Οζιέ για τη νίκη, ωστόσο στην προτελευταία ειδική του αγώνα («Άγιοι Θεόδωροι 2») είχε δύο κλαταρίσματα στα πίσω ελαστικά, με αποτέλεσμα να βρεθεί 54.8 δευτερόλεπτα πίσω από τον Γάλλο ενόψει της τελευταίας ειδικής («Λουτράκι 2»).

Την τριάδα του βάθρου συμπλήρωσε ο Ιάπωνας Τακαμότο Κατσούτα με Toyota (+3:04.8).

Υπενθυμίζεται ότι ο Νεβίλ άρχισε την τελευταία ημέρα με προβάδισμα 4.1 δευτερολέπτων έναντι του Οζιέ. Όμως, ο Γάλλος ήταν κατά 5.4 δεύτερα ταχύτερος του Νεβίλ στο πρώτο πέρασμα των Αγίων Θεοδώρων (στο οποίο ο Αντριάν Φουρμό με Hyundai «έγραψε» τον καλύτερο χρόνο), με αποτέλεσμα να πάρει την πρωτοπορία στη γενική.

Στη δεύτερη σημερινή ειδική («Λουτράκι 1»), Οζιέ και Νεβίλ σημείωσαν ακριβώς τον ίδιο χρόνο, με αποτέλεσμα η μεταξύ τους διαφορά να παραμείνει ως έχει, ωστόσο τα πάντα κρίθηκαν στο δεύτερο πέρασμα των Αγίων Θεοδώρων, όπου ο Βέλγος ήταν 53.5 δευτερόλεπτα πιο αργός από τον Οζιέ, ο οποίος «έγραψε» τον καλύτερο χρόνο στην ειδική.

Αξίζει να σημειωθεί ότι ο Οζιέ πήρε το απόλυτο των 35 βαθμών στο Ράλι Ακρόπολις, καθώς, εκτός από τους 25 βαθμούς για την επικράτησή του, πήρε άλλους πέντε επειδή ήταν πρώτος στην κατάταξη της Κυριακής, τη "Super Sunday", καθώς και τους επιπλέον πέντε ως ο ταχύτερος οδηγός στην τελευταία ειδική του αγώνα, την "power stage". Έτσι, ο Γάλλος είναι πλέον τρίτος στην κατάταξη των οδηγών, την ώρα που ο δεύτερος Κατσούτα πλησίασε στο -7 από τον πρωτοπόρο Έλφιν Έβανς.

Ο Τζόσουα ΜακΕρλίν είχε έξοδο στους «Αγίους Θεοδώρους 2» και έχασε αρκετό χρόνο, ωστόσο κατάφερε να τερματίσει τέταρτος, πλασάρισμα που είναι το καλύτερο στην καριέρα του, ενώ ο Φουρμό είχε νέο κλατάρισμα, πίσω δεξιά, στο «Λουτράκι 2», που ήταν το τέταρτο συνολικά στον αγώνα του. Επίσης, η Hyundai επέλεξε να αποσύρει το αυτοκίνητο του Ντάνι Σόρντο πριν από την έναρξη της "power stage", με τον Ισπανό να βρίσκεται εκείνη τη στιγμή στην όγδοη θέση της γενικής κατάταξης.

Κορυφαίος από ελληνικής πλευράς στο Ράλι Ακρόπολις αναδείχθηκε ο Γιάννης Πλάγος με το Skoda Fabia RS Rally2 και συνοδηγό τον Χρήστο Κουζιώνη, καθώς ολοκλήρωσε την προσπάθειά του στην 26η θέση της γενικής, τερματίζοντας 34 λεπτά και 14.3 δευτερόλεπτα πίσω από τον Οζιέ.

Επόμενος αγώνας του WRC είναι το Ράλι Εσθονίας, το οποίο είναι προγραμματισμένο να διεξαχθεί το διάστημα 17-19 Ιουλίου.

Η πρώτη δεκάδα της γενικής κατάταξης του Ράλι Ακρόπολις και οι βαθμολογίες οδηγών και κατασκευαστών έχουν ως εξής:

1. Σεμπαστιάν Οζιέ (Γαλλία/Toyota) 3 ώρες 36:40.7

2. Τιερί Νεβίλ (Βέλγιο/Hyundai) + 58.3

3. Τακαμότο Κατσούτα (Ιαπωνία/Toyota) + 3:04.8

4. Τζόσουα ΜακΕρλίν (Ιρλανδία/Ford) + 4:55.5

5. Σάμι Παγιάρι (Φινλανδία/Toyota) + 5:02.2

6. Αντριάν Φουρμό (Γαλλία/Hyundai) + 5:08.7

7. Έλφιν Έβανς (Μ. Βρετανία/Toyota) + 5:54.9

8. Μάρτινς Σεσκς (Λετονία/Ford) + 8:05.8

9. Ρόμπερτ Βίρβες (Εσθονία/Skoda) + 9:50.1 --Κατηγορία WRC2--

10. Αντρέας Μίκελσεν (Νορβηγία/Skoda) + 10:52.5 --Κατηγορία WRC2--

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ ΟΔΗΓΩΝ

1. Έλφιν Έβανς (Μ. Βρετανία/Toyota) 158 βαθμοί

2. Τακαμότο Κατσούτα (Ιαπωνία/Toyota) 151

3. Σεμπαστιάν Οζιέ (Γαλλία/Toyota) 125

4. Σάμι Παγιάρι (Φινλανδία/Toyota) 114

5. Όλιβερ Σόλμπεργκ (Σουηδία/Toyota) 103

6. Αντριάν Φουρμό (Γαλλία/Hyundai) 97

7. Τιερί Νεβίλ (Βέλγιο/Hyundai) 95

8. Χέιντεν Πάντον (Νέα Ζηλανδία/Hyundai) 21

9. Εσαπέκα Λάπι (Φινλανδία/Hyundai) 21

10. Γιοάν Ροσέλ (Γαλλία/Lancia) 20

11. Τζόσουα ΜακΕρλίν (Ιρλανδία/Ford) 19

12. Λεό Ροσέλ (Γαλλία/Citroen) 18

13. Τζον Άρμστρονγκ (Ιρλανδία/Ford) 14

14. Ρόμπερτ Βίρβες (Εσθονία/Skoda) 12

15. Νικολάι Γκριάζιν (Βουλγαρία/Lancia) 10

16. Ντάνι Σόρντο (Ισπανία/Hyundai) 10

17. Γκας Γκρίνσμιθ (Μ. Βρετανία/Toyota) 8

18. Αλεχάντρο Κατσόν (Ισπανία/Toyota) 7

19. Φαμπρίσιο Σαλντιβάρ (Παραγουάη/Skoda) 6

20. Ρομπέρτο Νταπρά (Ιταλία/Skoda) 6

21. Μάρτινς Σεσκς (Λετονία/Ford) 6

22. Ρόπε Κόρχονεν (Φινλανδία/Toyota) 5

23. Αντρέας Μίκελσεν (Νορβηγία/Skoda) 5

24. Ντιέγκο Ντομίνγκες (Παραγουάη/Toyota) 2

25. Αρτούρ Πελαμούργκ (Γαλλία/Hyundai) 2

26. Ματέο Φοντάνα (Ιταλία/Ford) 2

27. Ερίκ Καμιγί (Γαλλία/Skoda) 1

28. Εμίλ Λίντχολμ (Φινλανδία/Skoda) 1

29. Τεέμου Σούνινεν (Φινλανδία/Toyota) 1

30. Ιορδάνης Σερδερίδης (ΕΛΛΑΔΑ/Ford) 0

31. Γκρεγκουάρ Μίνστερ (Λουξεμβούργο/Ford) 0

32. Ρόμετ Γιούργκενσον (Εσθονία/Ford) 0

33. Λορέντσο Μπερτέλι (Ιταλία/Toyota) 0

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΩΝ

1. Toyota Gazoo Racing WRT 416 βαθμοί

2. Hyundai Shell Mobis WRT 276

3. Toyota Gazoo Racing WRT 2 126

4. M-Sport Ford WRT 107