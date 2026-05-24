Εισβολή ληστών στο σπίτι του Αλέν Προστ στην Ελβετία - Αναφορές για τραυματισμό του

Ο τέσσερις φορές παγκόσμιος πρωταθλητής της Formula 1, Αλέν Προστ, φέρεται να υπέστη τραυματισμό στο κεφάλι κατά τη διάρκεια ληστείας στο σπίτι του στην Ελβετία νωρίτερα μέσα στην εβδομάδα.

Σύμφωνα με την The Independent, η οποία επικαλείται δημοσίευμα της ελβετικής ταμπλόιντ Blick το βράδυ της Παρασκευής, ο 71χρονος Προστ τραυματίστηκε στο κεφάλι από εισβολείς που ανάγκασαν τον γιο του να ανοίξει χρηματοκιβώτιο κατά τη διάρκεια της ληστείας, τα ξημερώματα της Τρίτης.

Η ελβετική αστυνομία διεξάγει πλέον έρευνα για το περιστατικό. Σε ανακοίνωσή της, η εισαγγελία ανέφερε πως «οι δράστες εισήλθαν στην κατοικία ενώ οι ένοικοι βρίσκονταν μέσα, τους απείλησαν και ανάγκασαν ένα μέλος της οικογένειας να ανοίξει χρηματοκιβώτιο πριν διαφύγουν με τα κλοπιμαία».

Οι έρευνες της αστυνομίας και οι λεπτομέρειες της εισβολής

«Παρά την εκτεταμένη επιχείρηση αναζήτησης που ξεκίνησε, οι δράστες δεν έχουν ακόμη συλληφθεί σε αυτό το στάδιο», πρόσθεσαν οι αρχές.

Η αστυνομία δεν κατονόμασε το θύμα, ωστόσο ανέφερε ότι αρκετοί εισβολείς με μπαλακλάβες παραβίασαν το σπίτι.

«Αφού εισήλθαν στην κατοικία, απείλησαν τους ενοίκους και προκάλεσαν ελαφρύ τραυματισμό στο κεφάλι σε ένα μέλος της οικογένειας, υπό συνθήκες που παραμένουν υπό διερεύνηση», ανέφερε ακόμη η αστυνομία.

«Στη συνέχεια ανάγκασαν άλλο μέλος της οικογένειας να ανοίξει χρηματοκιβώτιο πριν διαφύγουν με κλοπιμαία, των οποίων η ακριβής καταγραφή βρίσκεται ακόμη σε εξέλιξη».

«Σοκαρισμένος» ο Προστ μετά τη ληστεία

Σύμφωνα με το δημοσίευμα της Blick, ο Προστ ήταν «εμφανώς σοκαρισμένος από αυτή τη βίαιη εισβολή» και έκτοτε έχει αποχωρήσει από την κατοικία του στη Νιόν, δίπλα στη λίμνη της Γενεύης.

Ο Προστ θεωρείται μία από τις πιο εμβληματικές μορφές στην ιστορία της Formula 1, κατακτώντας τέσσερα παγκόσμια πρωταθλήματα οδηγών μεταξύ 1985 και 1993, οδηγώντας για τις ομάδες των Williams Racing, McLaren και Scuderia Ferrari.

Είχε επίσης μία από τις πιο σκληρές και ιστορικές αντιπαλότητες στη Formula 1 με τον αείμνηστο Άιρτον Σένα, η οποία κορυφώθηκε με τις συγκρούσεις που έκριναν τίτλους στη Σουζούκα το 1989 και το 1990, παρότι τότε οι δυο τους ήταν συμπαίκτες στη McLaren.

Ο Γάλλος οδηγός, γνωστός με το προσωνύμιο «Professor», κατείχε κατά την αποχώρησή του από τη Formula 1 τα ρεκόρ για τα περισσότερα βάθρα (106), τις περισσότερες νίκες (51) και τους περισσότερους ταχύτερους γύρους (41), επιδόσεις που έκτοτε έχουν καταρριφθεί.