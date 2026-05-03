Formula 1: Θρίαμβος Αντονέλι στο Μαϊάμι – Τρίτη νίκη της σεζόν για το «παιδί-θαύμα» της Mercedes

Ο Κίμι Αντονέλι συνέχισε την εντυπωσιακή του πορεία στην εφετινή Formula 1, κατακτώντας και το Grand Prix του Μαϊάμι, σε έναν αγώνα όπου έδειξε τόσο ταλέντο όσο και ψυχραιμία υπό πίεση.

Μολονότι η νίκη του στην Ιαπωνία είχε χαρακτηριστεί από αρκετούς και ως αποτέλεσμα συγκυριών, αυτή τη φορά ο Ιταλός της Mercedes επικράτησε με απόλυτα πειστικό τρόπο, φτάνοντας τις 3 νίκες σε 4 αγώνες, βάζοντας πλέον σοβαρή υποψηφιότητα για τον τίτλο. Στο βάθρο τον ακολούθησαν ο Λάντο Νόρις, ο οποίος τον πίεσε σε όλη τη διάρκεια του αγώνα, και ο Όσκαρ Πιάστρι, ολοκληρώνοντας ένα ακόμα δυνατό αποτέλεσμα για τη McLaren.

Καθοριστικό σημείο του αγώνα ήταν το undercut της Mercedes στη McLaren του Νόρις στο μοναδικό pit stop του Grand Prix, με τον Αντονέλι να διαχειρίζεται στη συνέχεια άψογα την πίεση και να κρατά τον έλεγχο μέχρι την καρό σημαία. Η Mercedes παρέμεινε αήττητη στα φετινά Grand Prix, με τον Αντονέλι να σημειώνει την τρίτη διαδοχική του νίκη, σε έναν αγώνα που είχε δραματικό φινάλε.

Η μάχη ήταν έντονη και για τις υπόλοιπες θέσεις του βάθρου, με τον Σαρλ Λεκλέρ να βρίσκεται μέσα στη διεκδίκηση μέχρι και τον προτελευταίο γύρο του αγώνα. Ο Μονεγάσκος πιλότος της Ferrari, ωστόσο, δέχθηκε την πίεση του Όσκαρ Πιάστρι, ο οποίος τον προσπέρασε στα φρένα της πίσω ευθείας. Λίγα δευτερόλεπτα αργότερα, ο Λεκλέρ έχασε τον έλεγχο της Ferrari, έκανε τετ-α-κε και κατέληξε στις μπαριέρες.

Παρά τη σύγκρουση, κατάφερε να συνεχίσει τον αγώνα, έχοντας όμως εμφανείς ζημιές στο μονοθέσιό του. Το περιστατικό έδωσε την ευκαιρία τόσο στον Τζορτζ Ράσελ με τη Mercedes όσο και στον Μαξ Φερστάπεν της Red Bull να τον προσπεράσουν στον τελευταίο γύρο. Μάλιστα, ο Ράσελ πέρασε τη Ferrari έπειτα από επαφή των δύο μονοθεσίων, με τον Βρετανό να ολοκληρώνει τον αγώνα έχοντας σπασμένη εμπρός πτέρυγα.