Formula 1: Αλλαγή ώρας στο GP Μαϊάμι λόγω καταιγίδων - Πότε θα γίνει η εκκίνηση

Οι καιρικές συνθήκες στο Μαϊάμι έφεραν αλλαγές στο πρόγραμμα του 4ου αγώνα της φετινής σεζόν της Formula 1, μετά από απόφαση της FIA.

Συγκεκριμένα, η εκκίνηση του Grand Prix μεταφέρθηκε για τις 20:00 ώρα Ελλάδας, δηλαδή τρεις ώρες νωρίτερα από τον αρχικό προγραμματισμό. Η απόφαση προέκυψε έπειτα από σύσκεψη μεταξύ της FIA, της Formula 1 και των διοργανωτών, καθώς οι προβλέψεις κάνουν λόγο για έντονες βροχοπτώσεις και καταιγίδες το απόγευμα της Κυριακής.

Με βάση τα προγνωστικά δεδομένα, η επιδείνωση του καιρού αναμένεται σταδιακά μέσα στην ημέρα, με αποτέλεσμα η νέα ώρα εκκίνησης (13:00 τοπική) να προσφέρει μεγαλύτερο περιθώριο για την ομαλή διεξαγωγή του αγώνα.

Με αυτόν τον τρόπο, οι αγωνοδίκες θα έχουν περισσότερες επιλογές διαχείρισης της κατάστασης, ακόμη και με ενδεχόμενη αναμονή στα πιτς για βελτίωση των συνθηκών, πριν φτάσουν στο σημείο οριστικής διακοπής λόγω της δύσης του ηλίου.

Συγκεκριμένα, στην κοινή ανακοίνωση της Formula 1 και της FIA αναφέρεται:

«Μετά από συζητήσεις μεταξύ FIA, FOM και του διοργανωτή του Μαϊάμι, αποφασίστηκε να μετακινηθεί η εκκίνηση του Grand Prix της Κυριακής στις 13:00 τοπική ώρα στο Μαϊάμι, λόγω της πρόγνωσης καιρού που αναμένεται να φέρει εντονότερες καταιγίδες αργότερα το απόγευμα, κοντά στην αρχικά προγραμματισμένη ώρα εκκίνησης.

Η απόφαση αυτή ελήφθη για να διασφαλιστεί η μικρότερη δυνατή διαταραχή στον αγώνα και να εξασφαλιστεί το μέγιστο δυνατό χρονικό παράθυρο για την ολοκλήρωση του Grand Prix στις καλύτερες δυνατές συνθήκες, δίνοντας προτεραιότητα στην ασφάλεια οδηγών, φιλάθλων, ομάδων και προσωπικού».