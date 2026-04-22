Onsports Team

Εμπνευσμένη από την κληρονομιά των αγώνων ταχύτητας και τη μοναδική ενέργεια του Μαϊάμι, η νέα συλλογή κάνει το ντεμπούτο της λίγο πριν από το αγωνιστικό τριήμερο του Miami Grand Prix 2026.

ΤΙ; : Η Tommy Hilfiger, που ανήκει στην PVH Corp. [NYSE: PVH], παρουσιάζει τη συλλογή Tommy Hilfiger X Cadillac Formula 1® Team Miami fanwear, μια νέα ειδική κυκλοφορία εμπνευσμένη από το αγωνιστικό πνεύμα και την ενέργεια της Νότιας Φλόριντα. Η συλλογή αυτή σηματοδοτεί την έναρξη μιας νέας σειράς capsule συλλογών με έμπνευση από πόλεις, οι οποίες έχουν σχεδιαστεί για να αποτυπώνουν την ατμόσφαιρα εμβληματικών αγώνων της Formula 1® σε διαφορετικά σημεία του κόσμου.

«Το Μαϊάμι είναι το ιδανικό μέρος για να παρουσιάσουμε τις συλλογές μας οι οποίες αντλούν έμπνευση από πόλεις, αποτυπώνοντας την ενέργεια της Formula 1® πέρα από τα όρια της πίστας», δήλωσε ο Tommy Hilfiger. «Χαίρομαι ιδιαίτερα που θα βρεθώ στο Μαϊάμι για το Grand Prix και θα ζήσω από κοντά αυτή τη μοναδική δυναμική. Καθώς το άθλημα εξελίσσεται ολοένα και περισσότερο σε μια παγκόσμια πολιτιστική δύναμη, αυτή η συλλογή προσφέρει στους φιλάθλους έναν τολμηρό και εκφραστικό τρόπο να συνδεθούν με την Cadillac Formula 1® Team και με το πνεύμα της πόλης».

Σχεδιασμένη για φιλάθλους που θέλουν να εκφράσουν την περηφάνια τους τόσο για την ομάδα όσο και για την πόλη τους, η συλλογή αποτυπώνει τη ζωντανή αγωνιστική κουλτούρα του Μαϊάμι μέσα από τα έντονα γραφικά, τα πολύχρωμα μοτίβα και τις χαλαρές γραμμές. Graphic T-shirts, φούτερ με κουκούλα και καπέλα διακοσμούνται με στυλιζαρισμένους φοίνικες και το εμβληματικό skyline της πόλης γύρω από ένα μονοθέσιο της Formula 1®, ενώ οι ροζ αποχρώσεις μεταφέρουν τον ιδιαίτερο παλμό της πόλης στο race-day look.

«Θελήσαμε να γιορτάσουμε μαζί με τους φιλάθλους τον πρώτο μας εντός έδρας αγώνα, συνδυάζοντας την ενέργεια του Μαϊάμι με τη δυναμική της ομάδας σε μια ζωντανή και ευκολοφόρετη συλλογή», δήλωσε η Cassidy Towriss, Chief Brand Advisor της Cadillac Formula 1® Team. «Η συλλογή Tommy Hilfiger Miami fanwear προσφέρει έναν φρέσκο, προσανατολισμένο στους φιλάθλους τρόπο να γιορτάσουμε το Miami Grand Prix, φέρνοντας μαζί το δυναμικό σχεδιασμό και τα χρώματα του Μαϊάμι και αποτίοντας παράλληλα φόρο τιμής στους βασικούς πυλώνες της ιστορίας μας στη Formula 1® τα μονοθέσια, την ομάδα και τους οδηγούς μας».

Η συλλογή Miami εντάσσεται στην ευρύτερη σειρά Tommy Hilfiger X Cadillac Formula 1® Team fanwear, που μεταφράζει την ταυτότητα της ομάδας σε εκλεπτυσμένα καθημερινά essentials. Με co-branded σχέδια και replica κομμάτια εμπνευσμένα από την επίσημη εμφάνιση της ομάδας, η σειρά περιλαμβάνει καπέλα οδηγών, T-shirts και polo, κατασκευασμένα από υφάσματα με ιδιότητες απομάκρυνσης της υγρασίας και με προσεγμένες λεπτομέρειες ακριβείας.

Η εξέλιξη της Formula 1® σε ένα παγκόσμιο υπερθέαμα, όπου το στιλ συναντά την ψυχαγωγία, είναι το αποτέλεσμα μιας πορείας πολλών ετών, με την Tommy Hilfiger να συμβάλλει σταθερά στη διεύρυνση της πολιτιστικής επιρροής του αθλήματος. Αυτή η δυναμική συνεχίζεται με την Cadillac Formula 1® Team, της οποίας η είσοδος το 2026 σηματοδοτεί ένα νέο κεφάλαιο για την αμερικανική καινοτομία. Το Miami Grand Prix αποτελεί τον τέταρτο αγώνα της Cadillac Formula 1® Team, η οποία έχει ήδη δείξει σημαντικά σημάδια προόδου στους τρεις πρώτους αγώνες της σεζόν, τερματίζοντας και με τα δύο μονοθέσια σε Κίνα και Ιαπωνία, και φιλοδοξεί πλέον να συνεχίσει ανοδικά και στο Μαϊάμι.

Η συλλογή Miami θα είναι διαθέσιμη από τις 22 Απριλίου στο Tommy.com, στο cadillacf1team.com, καθώς και σε επιλεγμένα καταστήματα TOMMY HILFIGER και συνεργαζόμενα σημεία χονδρικής πώλησης. Οι φίλοι και οι ακόλουθοι του brand καλούνται να συμμετάσχουν στη συζήτηση on social media using #TommyHilfiger, @TommyHilfiger and @CadillacF1.

ΠΟΥ: Μαϊάμι, Φλόριντα

ΠΟΤΕ: 22 Απριλίου, 2026

# # #

Σχετικά με την Tommy Hilfiger

Η TOMMY HILFIGER είναι από τα κορυφαία designer lifestyle brands στον κόσμο. Είναι διεθνώς αναγνωρισμένη για τον εορτασμό του classic American cool στιλ με ένα preppy twist, ενώ ανανεώνει και εμπνέει τους καταναλωτές από το 1985. Μέχρι και σήμερα δημιουργεί εμβληματικό στυλ, το οποίο του brand περιλαμβάνει τις συλλογές TOMMY ζωντανεύει όταν συναντάται το κλασικό και το νέο, μαζί με ανθρώπους που διαμορφώνουν την κουλτούρα σε όλο τον κόσμο. Το χαρτοφυλάκιο HILFIGER και TOMMY JEANS. Ως η βασική συλλογή, η TOMMY HILFIGER αναγνωρίζεται παγκοσμίως για το γεγονός ότι εντάσσει το κλασικό αμερικανικό cool πνεύμα στην καρδιά της μάρκας. Η συλλογή προσφέρει μια ευρεία επιλογή σχεδίων σε περισσότερες από 25 κατηγορίες, συμπεριλαμβανομένου ανδρικού, γυναικείου και παιδικού sportswear ρουχισμού (casual clothing), υποδημάτων και αξεσουάρ. Η σειρά TOMMY JEANS εμπνέεται από τα American denim classics με μια σύγχρονη και casual ματιά. Προσθέτοντας μια νεανική ενέργεια και ένα twist στην κληρονομιά του brand TOMMY HILFIGER, οι ανδρικές και γυναικείες συλλογές TOMMY JEANS επικεντρώνονται στο premium denim.

Ως μέρος της PVH Corp. [NYSE: PVH], οι παγκόσμιες λιανικές πωλήσεις προϊόντων TOMMY HILFIGER ανήλθαν σε περίπου 9 δισεκατομμύρια δολάρια το 2024, με εκτεταμένη διεθνή διανομή, συμπεριλαμβανομένου και του μεγαλύτερου παγκόσμιου flagship καταστήματός της στο tommy.com. Connect with TOMMY HILFIGER on Instagram, X, //www.tiktok.com/@tommyhilfiger">TikTok, YouTube and LinkedIn.

Σχετικά με τη SARKK ΑΒΕΕ:

Η SARKK ιδρύθηκε το 1998 με στόχο την αποκλειστική διανομή της Tommy Hilfiger στην Ελλάδα, την Κύπρο, τη Ρουμανία, τη Βουλγαρία, την Αλβανία, τη Βόρεια Μακεδονία και τη Μολδαβία. Από την 1η Ιουλίου 2019 ανέλαβε αποκλειστικός διανομέας και για το brand Calvin Klein στην Ελλάδα, την Κύπρο, τη Ρουμανία, τη Βουλγαρία, την Αλβανία και τη Βόρεια Μακεδονία. Η στρατηγική ανάπτυξής της είναι βασισμένη στην omni-channel προσέγγιση. Τα προϊόντα και των δυο brand διατίθενται μέσω φυσικών καταστημάτων, συνεργασιών Shop-In-Shop, Οutlet καταστημάτων, ενός μεγάλου δικτύου πελατών χονδρικής, καθώς και μέσω των tommy.com και calvinklein.gr

Η SARKK έχοντας πάντα ως στόχο την υγιή ανάπτυξη και με γνώμονα την εταιρική κοινωνική ευθύνη, με σταθερά και σίγουρα βήματα αποτελεί μία από τις πιο υγιείς εταιρίες του κλάδου, που εξαπλώνεται κερδίζοντας ακόμα και τους πιο απαιτητικούς καταναλωτές.