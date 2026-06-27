Τα πρωτοσέλιδα των αθλητικών εφημερίδων της ημέρας (27/06) - «Πράσινος δυναμίτης»

Στη… μηχανή του Παναθηναϊκού AKTOR προστέθηκε με κάθε επισημότητα και ο Μπράνκου Μπαντιό, ο οποίος ήταν εκ των πρωταγωνιστών της φετινής πορείας για τη Βαλένθια και πλέον έγινε «Πράσινος Δυναμίτης».

Παράλληλα, ο ποδοσφαιρικός Παναθηναϊκός έβαλε «Ηγέτη Ντε Φράι» στην άμυνά του, μια και ο Ολλανδός απάντησε θετικά στην πρόταση των «πράσινων», τη στιγμή που ο Λούκα Γιόβιτς εμφανίζεται «Φτιαγμένος» για τη νέα σεζόν στην ΑΕΚ.