Αντετοκούνμπο: «Υπήρξε περίοδος που ήθελα να απομακρυνθώ από το μπάσκετ»

Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο βρέθηκε στο διεθνές φεστιβάλ του Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος, «SFN Nostos 2026», όπου μίλησε ανοιχτά για τις πιο δύσκολες στιγμές της ζωής του, αναφερόμενος τόσο στις οικογενειακές δυσκολίες που αντιμετώπισε σε μικρή ηλικία όσο και στην περίοδο που δοκιμάστηκε ψυχολογικά.

Ο Έλληνας σούπερ σταρ, που πλέον αγωνίζεται στους Μαϊάμι Χιτ, αποκάλυψε ότι υπήρξε μια περίοδος γύρω στο 2020 κατά την οποία σκέφτηκε ακόμη και να απομακρυνθεί από το μπάσκετ, εξαιτίας της πίεσης που βίωνε.

«Η πρώτη στιγμή που ήταν πραγματικά δύσκολη για μένα ήταν όταν ήμουν παιδί και έβλεπα τους γονείς μου να δυσκολεύονται. Η δεύτερη ήταν γύρω στο 2020, όταν αντιμετώπιζα ζητήματα ψυχικής υγείας και ήθελα να απομακρυνθώ από το μπάσκετ. Το έχω πει και στο παρελθόν. Λατρεύω το μπάσκετ, αλλά δεν μου αρέσει η δημοσιότητα. Είμαι πιο εσωστρεφής, ενώ ο αδερφός μου είναι διαφορετικός», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Στη συνέχεια εξήγησε το βάρος που ένιωθε εκείνη την περίοδο, καθώς προσπαθούσε να ανταποκριθεί τόσο στις οικογενειακές του υποχρεώσεις όσο και στις απαιτήσεις του κορυφαίου επιπέδου.

«Είχα τεράστιο βάρος στους ώμους μου. Ο πατέρας μου είχε πεθάνει, μόλις είχα αποκτήσει παιδί, η μητέρα μου ζούσε μαζί μου και έπρεπε να είμαι σαν πατρική φιγούρα για τον αδερφό μου, επειδή είχαμε μόλις χάσει τον πατέρα μας. Ταυτόχρονα, έπρεπε να είμαι ένας από τους καλύτερους αθλητές στον κόσμο. Υπήρχε τόσο μεγάλη πίεση που ήθελα να τα παρατήσω.

Όμως κατάλαβα ότι κανείς δεν μπορεί να μου στερήσει τη χαρά γι' αυτό που κάνω. Εκείνη η στιγμή με διαμόρφωσε. Είμαι άθραυστος. Έγινα καλύτερος πατέρας, καλύτερος σύζυγος, καλύτερος γιος και καλύτερος άνθρωπος», κατέληξε.