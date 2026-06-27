Αντετοκούνμπο: «Υπήρξε περίοδος που ήθελα να απομακρυνθώ από το μπάσκετ»

Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο μίλησε για τις δυσκολίες που βίωσε, την πίεση που ένιωσε μετά τον θάνατο του πατέρα του και τη μάχη του με την ψυχική υγεία.

Αντετοκούνμπο: «Υπήρξε περίοδος που ήθελα να απομακρυνθώ από το μπάσκετ»
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο βρέθηκε στο διεθνές φεστιβάλ του Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος, «SFN Nostos 2026», όπου μίλησε ανοιχτά για τις πιο δύσκολες στιγμές της ζωής του, αναφερόμενος τόσο στις οικογενειακές δυσκολίες που αντιμετώπισε σε μικρή ηλικία όσο και στην περίοδο που δοκιμάστηκε ψυχολογικά.

Ο Έλληνας σούπερ σταρ, που πλέον αγωνίζεται στους Μαϊάμι Χιτ, αποκάλυψε ότι υπήρξε μια περίοδος γύρω στο 2020 κατά την οποία σκέφτηκε ακόμη και να απομακρυνθεί από το μπάσκετ, εξαιτίας της πίεσης που βίωνε.

«Η πρώτη στιγμή που ήταν πραγματικά δύσκολη για μένα ήταν όταν ήμουν παιδί και έβλεπα τους γονείς μου να δυσκολεύονται. Η δεύτερη ήταν γύρω στο 2020, όταν αντιμετώπιζα ζητήματα ψυχικής υγείας και ήθελα να απομακρυνθώ από το μπάσκετ. Το έχω πει και στο παρελθόν. Λατρεύω το μπάσκετ, αλλά δεν μου αρέσει η δημοσιότητα. Είμαι πιο εσωστρεφής, ενώ ο αδερφός μου είναι διαφορετικός», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Στη συνέχεια εξήγησε το βάρος που ένιωθε εκείνη την περίοδο, καθώς προσπαθούσε να ανταποκριθεί τόσο στις οικογενειακές του υποχρεώσεις όσο και στις απαιτήσεις του κορυφαίου επιπέδου.

«Είχα τεράστιο βάρος στους ώμους μου. Ο πατέρας μου είχε πεθάνει, μόλις είχα αποκτήσει παιδί, η μητέρα μου ζούσε μαζί μου και έπρεπε να είμαι σαν πατρική φιγούρα για τον αδερφό μου, επειδή είχαμε μόλις χάσει τον πατέρα μας. Ταυτόχρονα, έπρεπε να είμαι ένας από τους καλύτερους αθλητές στον κόσμο. Υπήρχε τόσο μεγάλη πίεση που ήθελα να τα παρατήσω.

Όμως κατάλαβα ότι κανείς δεν μπορεί να μου στερήσει τη χαρά γι' αυτό που κάνω. Εκείνη η στιγμή με διαμόρφωσε. Είμαι άθραυστος. Έγινα καλύτερος πατέρας, καλύτερος σύζυγος, καλύτερος γιος και καλύτερος άνθρωπος», κατέληξε.

COMMENTS
LATEST NEWS
11:40 MUNDIAL

Παγκόσμιο Κύπελλο Ποδοσφαίρου 2026: Όλα τα γκολ της 16ης αγωνιστικής ημέρας

11:18 MUNDIAL

Παγκόσμιο Κύπελλο Ποδοσφαίρου 2026: «Τελικοί» για Κροατία, Γκάνα, Αλγερία και Αυστρία | Το πρόγραμμα

10:59 MUNDIAL

Παγκόσμιο Κύπελλο Ποδοσφαίρου 2026: Ξέσπασε ο Μπιέλσα μετά τον αποκλεισμό της Ουρουγουάης

10:42 SUPER LEAGUE

ΑΕΚ: Επιταχύνει τις μεταγραφές ο Ριμπάλτα - Έρχεται νέα προσθήκη

10:25 MUNDIAL

Παγκόσμιο Κύπελλο Ποδοσφαίρου 2026, Δώνης: «Το πρόβλημα ήταν η δημιουργία, καλό το ταξίδι»

10:03 MVP

Η Chevrolet Corvette ZR1X έμαθε τα hypercars να τρώνε τη σκόνη της

09:52 NBA

Αντετοκούνμπο: «Υπήρξε περίοδος που ήθελα να απομακρυνθώ από το μπάσκετ»

09:30 SUPER LEAGUE

Ολυμπιακός: Στην τελική… ευθεία για Κάρμο, Ρόκα και Πόποβιτς

09:03 MUNDIAL

Αίγυπτος - Ιράν 1-1: Τα highlights του αγώνα

08:57 MUNDIAL

Παγκόσμιο Κύπελλο Ποδοσφαίρου 2026: Εύκολα η Γαλλία, σοβαρεύτηκαν Ισπανία, Βέλγιο - Το πανόραμα

08:33 STORIES

Τα πρωτοσέλιδα των αθλητικών εφημερίδων της ημέρας (27/06) - «Πράσινος δυναμίτης»

08:25 MUNDIAL

Νέα Ζηλανδία - Βέλγιο 1-5: Τα highlights του αγώνα

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Newsbomb.gr Queen.gr Gossip-tv.gr astrology.gr
ΜΕΛΟΣ ened Monetized by DPG Digital Media Group
©2011-2026 Onsports.gr - All rights reserved
photo
Δείτε τη λίστα σας