Παγκόσμιο Κύπελλο Ποδοσφαίρου 2026, Δώνης: «Το πρόβλημα ήταν η δημιουργία, καλό το ταξίδι»

Ο Γιώργος Δώνης εμφανίστηκε προβληματισμένος μετά την αναμέτρηση της Σαουδικής Αραβίας με το Πράσινο Ακρωτήριο, εστιάζοντας στην αδυναμία της ομάδας του να δημιουργήσει ευκαιρίες στην επίθεση.

Ο Έλληνας τεχνικός υπογράμμισε ότι η εικόνα της ομάδας του στο δημιουργικό κομμάτι δεν ήταν η επιθυμητή, τονίζοντας πως με τέτοια απόδοση είναι δύσκολο να έρθει ένα θετικό αποτέλεσμα.

«Ήμασταν πολύ κακοί στη δημιουργία δράσεων. Δεν μπορεί κανείς να κερδίσει ένα παιχνίδι με αυτόν τον τρόπο. Είχαμε προβλήματα να ασκήσουμε πίεση στην άμυνα του Πράσινου Ακρωτηρίου, εκτός από ένα σύντομο χρονικό διάστημα στο δεύτερο ημίχρονο. Η επιθετική μας γραμμή δεν τα πήγαινε καλά», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Στη συνέχεια, ο Δώνης στάθηκε στη συνολική εικόνα της ομάδας του στη συγκεκριμένη αναμέτρηση, επισημαίνοντας ότι η απόδοση δεν ήταν στο επίπεδο που περίμενε απέναντι σε έναν αντίπαλο αντίστοιχης δυναμικότητας.

«Το μεγαλύτερο πρόβλημά μας σήμερα ήταν η δημιουργία και αυτό ήταν προφανές. Δεν ήταν αυτό που θέλαμε, γιατί όταν παίζαμε σε έναν τέτοιο αγώνα εναντίον μιας ομάδας λίγο πολύ στο ίδιο επίπεδο με εμάς, το επίπεδό μας δεν ήταν καλό. Αυτό προκαλεί ανησυχία. Το ταξίδι ήταν καλό και θα ήθελα να ευχαριστήσω τους παίκτες», κατέληξε.