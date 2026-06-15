Τα πρωτοσέλιδα των αθλητικών εφημερίδων της ημέρας (15/06) - «Ντελίριο επιστροφής»

Στιγμές απόλυτης αποθέωσης γνώρισε ο Βασίλης Σπανούλης κατά την άφιξή του στο αεροδρόμιο «Μακεδονία» λίγο πριν την επίσημη παρουσίασή του από τον Άρη. Στους «κίτρινους» επικρατεί «Ντελίριο επιστροφής».

Από εκεί και πέρα, σήμερα είναι «Ημέρα Νίστρουπ και… μεταγραφών» στον Παναθηναϊκό, μια και ο νέος κόουτς των «πράσινων» επιστρέφει στην Αθήνα και θα ξεκινήσει άμεσα ο σχεδιασμός για την επόμενη… μέρα, τη στιγμή που στην ΑΕΚ επικρατεί «Δέος και συγκίνηση» για την εκκίνηση του δρόμου του νικητή.

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