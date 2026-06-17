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ΠΑΟΚ: Με τον νικητή του Ντιναμό Κιέβου - Κλουζ στον β' προκριματικό του Europa League

Ο ΠΑΟΚ έμαθε τον αντίπαλό του στο β' προκριματικό του Europa League.

ΠΑΟΚ: Με τον νικητή του Ντιναμό Κιέβου - Κλουζ στον β' προκριματικό του Europa League
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Τον νικητή του Ντιναμό Κιέβου - Κλουζ θα αντιμετωπίσει ο ΠΑΟΚ στον β' προκριματικό του Europa League.

Ο πρώτος αγώνας για τον «δικέφαλο» θα είναι εκτός έδρας, ενώ η ρεβάνς θα διεξαχθεί στην Τούμπα.

Υπενθυμίζεται ότι οι αναμετρήσεις είναι προγραμματισμένες για τις 23 και 30 Ιουλίου.

Αν ο ΠΑΟΚ αποκλειστεί στον δεύτερο προκριματικό, τότε θα μεταφερθεί στον τρίτο προκριματικό του Conference, ενώ αν μείνει εκτός από τον τρίτο προκριματικό του Europa, τότε θα βρεθεί στα playoffs του Conference League.

Αναλυτικά όλα τα ζευγάρια

  • Χάμαρμπι – Άντερλεχτ
  • Καραμπάγκ / Βέστρι – ΤΣΣΚΑ Σόφιας / Ντέρι Σίτι
  • Τρόμσο – Πλζεν
  • Τβέντε – Βοϊβοντίνα / Φερεντσβάρος
  • Μπεσίκτας – Μίντιλαντ
  • Χάιντουκ / Ζίλινα – Πάφος
  • Σεν Γκάλεν – Μπενφίκα
  • Σέριφ / Αλουμίνι – Μακάμπι Τελ Αβίβ
  • Ντίναμο Κιέβου / Κλουζ – ΠΑΟΚ
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