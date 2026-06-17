Champions League: Η κλήρωση του 2ου προκριματικού και τα βλέμματα της ΑΕΚ για πιθανούς αποκλεισμούς

Πραγματοποιήθηκε το μεσημέρι της Τετάρτης (17/6) στη Νιόν της Ελβετίας η κλήρωση για τον 2ο προκριματικό γύρο του Champions League, με την ΑΕΚ να παρακολουθεί στενά τις εξελίξεις ενόψει της συνέχειας της διοργάνωσης.

Αυτή τη στιγμή, η ομάδα του Μάρκο Νίκολιτς βρίσκεται στο γκρουπ των ανίσχυρων για την κλήρωση των playoffs του Champions League, η οποία είναι προγραμματισμένη για τις 3 Αυγούστου. Ωστόσο, υπάρχουν σημαντικές πιθανότητες να βρεθεί στους ισχυρούς, υπό την προϋπόθεση ότι θα αποκλειστεί μία από τις Ερυθρός Αστέρας, Ντινάμο Ζάγκρεμπ, Σλόβαν Μπρατισλάβας ή Λεχ Πόζναν.

Υπενθυμίζεται ότι η «Ένωση» θα δώσει το πρώτο της παιχνίδι στα playoffs στις 18-19 Αυγούστου, ενώ ο επαναληπτικός θα διεξαχθεί μία εβδομάδα αργότερα, στις 25-26 Αυγούστου, με στόχο την πρόκριση στη League Phase της κορυφαίας διασυλλογικής διοργάνωσης της Ευρώπης.

Αξίζει επίσης να σημειωθεί ότι η κυπριακή Ομόνοια θα τεθεί αντιμέτωπη με τον νικητή του ζευγαριού Καϊράτ – Σουτιέσκα.

Τα ζευγάρια του 2ου προκριματικού γύρου του Champions League

Μιάλμπι – Ρεντ Ιμπς ή Ίντερ Εσκάλδες

Φιόρι ή Λαρν – Ερυθρός Αστέρας*

Σαμπάχ ή Νιου Σεντς – Βαρντάρ ή Κουόπιο

Κλάκσβικ ή Ατέρτ Μπίσεν – Ζάλγκιρις ή Ντρίτα

Άαρχους – Λεχ Πόζναν*

Αρατάτ ή Ρίγα – Φλοριάνα ή Σάμροκ Ρόβερς

Μπόρατς ή Λέφσκι Σόφιας – Βίτεμπσκ ή Ουνιβερσιτάτ Κραϊόβα

Ομόνοια – Καϊράτ ή Σουτιέσκα

Τουν – Ντινάμο Ζάγκρεμπ*

Βίκινγκουρ ή Γιορι Ίτο – Χάποελ Μπερ Σεβά

Φλόρια Ταλίν ή Ιμπέρια Τιφλίδας – Σλόβαν Μπρατισλάβας*

Πέτροκουμπ ή Εγνάτια – Τσέλιε

* Οι ομάδες των οποίων η πορεία επηρεάζει άμεσα τη θέση της ΑΕΚ στην κλήρωση των playoffs.