Champions League: Η κλήρωση του 2ου προκριματικού και τα βλέμματα της ΑΕΚ για πιθανούς αποκλεισμούς
Τα ζευγάρια του 2ου προκριματικού γύρου Champions League και το σενάριο που μπορεί να φέρει την ΑΕΚ στους ισχυρούς των playoffs.
Πραγματοποιήθηκε το μεσημέρι της Τετάρτης (17/6) στη Νιόν της Ελβετίας η κλήρωση για τον 2ο προκριματικό γύρο του Champions League, με την ΑΕΚ να παρακολουθεί στενά τις εξελίξεις ενόψει της συνέχειας της διοργάνωσης.
Αυτή τη στιγμή, η ομάδα του Μάρκο Νίκολιτς βρίσκεται στο γκρουπ των ανίσχυρων για την κλήρωση των playoffs του Champions League, η οποία είναι προγραμματισμένη για τις 3 Αυγούστου. Ωστόσο, υπάρχουν σημαντικές πιθανότητες να βρεθεί στους ισχυρούς, υπό την προϋπόθεση ότι θα αποκλειστεί μία από τις Ερυθρός Αστέρας, Ντινάμο Ζάγκρεμπ, Σλόβαν Μπρατισλάβας ή Λεχ Πόζναν.
Υπενθυμίζεται ότι η «Ένωση» θα δώσει το πρώτο της παιχνίδι στα playoffs στις 18-19 Αυγούστου, ενώ ο επαναληπτικός θα διεξαχθεί μία εβδομάδα αργότερα, στις 25-26 Αυγούστου, με στόχο την πρόκριση στη League Phase της κορυφαίας διασυλλογικής διοργάνωσης της Ευρώπης.
Αξίζει επίσης να σημειωθεί ότι η κυπριακή Ομόνοια θα τεθεί αντιμέτωπη με τον νικητή του ζευγαριού Καϊράτ – Σουτιέσκα.
Τα ζευγάρια του 2ου προκριματικού γύρου του Champions League
- Μιάλμπι – Ρεντ Ιμπς ή Ίντερ Εσκάλδες
- Φιόρι ή Λαρν – Ερυθρός Αστέρας*
- Σαμπάχ ή Νιου Σεντς – Βαρντάρ ή Κουόπιο
- Κλάκσβικ ή Ατέρτ Μπίσεν – Ζάλγκιρις ή Ντρίτα
- Άαρχους – Λεχ Πόζναν*
- Αρατάτ ή Ρίγα – Φλοριάνα ή Σάμροκ Ρόβερς
- Μπόρατς ή Λέφσκι Σόφιας – Βίτεμπσκ ή Ουνιβερσιτάτ Κραϊόβα
- Ομόνοια – Καϊράτ ή Σουτιέσκα
- Τουν – Ντινάμο Ζάγκρεμπ*
- Βίκινγκουρ ή Γιορι Ίτο – Χάποελ Μπερ Σεβά
- Φλόρια Ταλίν ή Ιμπέρια Τιφλίδας – Σλόβαν Μπρατισλάβας*
- Πέτροκουμπ ή Εγνάτια – Τσέλιε
* Οι ομάδες των οποίων η πορεία επηρεάζει άμεσα τη θέση της ΑΕΚ στην κλήρωση των playoffs.