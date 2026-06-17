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Champions League: Oι πιθανοί αντίπαλοι του Ολυμπιακού στον τρίτο προκριματικό γύρο

Γνωστοί έγιναν οι πιθανοί αντίπαλοι του Ολυμπιακού στον τρίτο προκριματικό γύρο του Champions League.

Champions League: Oι πιθανοί αντίπαλοι του Ολυμπιακού στον τρίτο προκριματικό γύρο
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Ο Ολυμπιακός ετοιμάζεται να ξεκινήσει το φετινό ευρωπαϊκό του ταξίδι από τον 3ο προκριματικό γύρο του Champions League, συμμετέχοντας στο μονοπάτι των μη πρωταθλητών.

Μετά την ολοκλήρωση της κλήρωσης του 2ου προκριματικού γύρου, έγιναν γνωστοί οι πιθανοί αντίπαλοι των «ερυθρολεύκων». Ο Ολυμπιακός θα τοποθετηθεί στο γκρουπ των ισχυρών και θα μάθει τον αντίπαλό του στην κλήρωση που είναι προγραμματισμένη για τις 20 Ιουλίου.

Οι πρώτες αναμετρήσεις του 3ου προκριματικού γύρου θα διεξαχθούν στις 4 και 5 Αυγούστου, ενώ οι αγώνες ρεβάνς θα πραγματοποιηθούν στις 11 Αυγούστου.

Οι πιθανοί αντίπαλοι:

Oι ισχυροί:

Λιόν

Μπόντο Γκλιμτ

Ολυμπιακός

Φενέρμπαχτσε – Γκόρνικ Ζμπρζε

Οι ανίσχυροι:

Ουνιόν Σεν Σιλουάζ

Σπάρτα Πράγας

Στούρμ Γκρατς – Χαρτς

Ναϊμέχεν

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