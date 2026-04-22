Οι αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας (22/04) - Πού θα δείτε το ΠΑΟΚ-Μπιλμπάο και play outs της SL
Δείτε το πρόγραμμα με τις αθλητικές μεταδόσεις της Τετάρτης (22/04).
Τον πρώτο του τελικό στο FIBA Europe Cup δίνει το απόγευμα ο ΠΑΟΚ, ο οποίος υποδέχεται στην Πυλαία την Μπιλμπάο. Πρώτο τζάμπολ στις 19:15 και μετάδοση από το ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ.
Παράλληλα, δράση υπάρχει και για τα play outs της Super League. Στις 16:00 ο Πανσερραϊκός υποδέχεται τον Ατρόμητο με κάλυψη από το Novasports Prime, ενώ στις 17:00 από το Cosmote Sport 1 θα μεταδοθεί η αναμέτρηση της ΑΕΚ με την Κηφισιά. Τέλος, στις 20:00 ο Αστέρας AKTOR θα παίξει με τον Παναιτωλικό και το ματς θα μεταδοθεί από το Novasports 2.
Συνοπτικά, οι αθλητικές μεταδόσεις:
12:00 Novasports 6HD WTA 1000 Μαδρίτη
12:00 COSMOTE SPORT 6 HD ATP Masters 1000 Μαδρίτη
14:00 Novasports 6HD WTA 1000 Μαδρίτη
16:00 Novasports Prime Πανσερραϊκός – Ατρόμητος Super League
16:00 COSMOTE SPORT 6 HD ATP Masters 1000 Μαδρίτη
17:00 COSMOTE SPORT 1 HD ΑΕΛ Novibet – Κηφισιά Super League
17:05 COSMOTE SPORT 5 HD ERC 2026 Ανδαλουσία, SS13
18:00 ERT Sport 1 Περιστέρι - Άρης Greek Basketball League
19:15 ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ ΠΑΟΚ – Μπιλμπάο FIBA Europe Cup
19:30 ERT Sport 2 Ολυμπιακός - Νόβι Μπέογκραντ Water Polo Champions League
20:00 Novasports 4HD Μπεσίκτας – Μπουργκ Eurocup
20:00 Novasports 2HD Αστέρας Aktor – Παναιτωλικός Super League
20:00 Novasports 1HD Έλτσε – Ατλέτικο Μαδρίτης La Liga
20:00 COSMOTE SPORT 6 HD ATP Masters 1000 Μαδρίτη
21:00 Novasports Start Ρεάλ Σοσιεδάδ – Χετάφε La Liga
21:00 COSMOTE SPORT 7 HD Πιατσέντσα – Λίνεμπουργκ CEV Cup
21:45 ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ Λεβερκούζεν – Μπάγερν Μονάχου Κύπελλο Γερμανίας
21:45 COSMOTE SPORT 3 HD Τσάρλτον – Ίπσουιτς Sky Bet EFL Championship
22:00 Novasports Premier League Μπέρνλι – Μάντσεστερ Σίτι Premier League
22:00 Novasports Prime Αταλάντα – Λάτσιο Coppa Italia
22:00 Novasports 5HD Μπόρνμουθ – Λιντς Premier League
22:30 Novasports 1HD Μπαρτσελόνα – Θέλτα La Liga