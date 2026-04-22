Οι αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας (22/04) - Πού θα δείτε το ΠΑΟΚ-Μπιλμπάο και play outs της SL

Onsports Team

Τον πρώτο του τελικό στο FIBA Europe Cup δίνει το απόγευμα ο ΠΑΟΚ, ο οποίος υποδέχεται στην Πυλαία την Μπιλμπάο. Πρώτο τζάμπολ στις 19:15 και μετάδοση από το ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ.

Παράλληλα, δράση υπάρχει και για τα play outs της Super League. Στις 16:00 ο Πανσερραϊκός υποδέχεται τον Ατρόμητο με κάλυψη από το Novasports Prime, ενώ στις 17:00 από το Cosmote Sport 1 θα μεταδοθεί η αναμέτρηση της ΑΕΚ με την Κηφισιά. Τέλος, στις 20:00 ο Αστέρας AKTOR θα παίξει με τον Παναιτωλικό και το ματς θα μεταδοθεί από το Novasports 2.

Συνοπτικά, οι αθλητικές μεταδόσεις:

12:00 Novasports 6HD WTA 1000 Μαδρίτη

12:00 COSMOTE SPORT 6 HD ATP Masters 1000 Μαδρίτη

14:00 Novasports 6HD WTA 1000 Μαδρίτη

16:00 Novasports Prime Πανσερραϊκός – Ατρόμητος Super League

16:00 COSMOTE SPORT 6 HD ATP Masters 1000 Μαδρίτη

17:00 COSMOTE SPORT 1 HD ΑΕΛ Novibet – Κηφισιά Super League

17:05 COSMOTE SPORT 5 HD ERC 2026 Ανδαλουσία, SS13

18:00 ERT Sport 1 Περιστέρι - Άρης Greek Basketball League

19:15 ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ ΠΑΟΚ – Μπιλμπάο FIBA Europe Cup

19:30 ERT Sport 2 Ολυμπιακός - Νόβι Μπέογκραντ Water Polo Champions League

20:00 Novasports 4HD Μπεσίκτας – Μπουργκ Eurocup

20:00 Novasports 2HD Αστέρας Aktor – Παναιτωλικός Super League

20:00 Novasports 1HD Έλτσε – Ατλέτικο Μαδρίτης La Liga

20:00 COSMOTE SPORT 6 HD ATP Masters 1000 Μαδρίτη

21:00 Novasports Start Ρεάλ Σοσιεδάδ – Χετάφε La Liga

21:00 COSMOTE SPORT 7 HD Πιατσέντσα – Λίνεμπουργκ CEV Cup

21:45 ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ Λεβερκούζεν – Μπάγερν Μονάχου Κύπελλο Γερμανίας

21:45 COSMOTE SPORT 3 HD Τσάρλτον – Ίπσουιτς Sky Bet EFL Championship

22:00 Novasports Premier League Μπέρνλι – Μάντσεστερ Σίτι Premier League

22:00 Novasports Prime Αταλάντα – Λάτσιο Coppa Italia

22:00 Novasports 5HD Μπόρνμουθ – Λιντς Premier League

22:30 Novasports 1HD Μπαρτσελόνα – Θέλτα La Liga