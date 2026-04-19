Οι αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας (19/04) - Πού θα δείτε τα ντέρμπι της SL και την GBL

Δείτε το πρόγραμμα με τις αθλητικές μεταδόσεις της Κυριακής (19/04).

Τα δύο ντέρμπι ΑΕΚ - ΠΑΟΚ και Παναθηναϊκός - Ολυμπιακός για την Super League, όπως και τα ματς Ολυμπιακός - Άρης και Πανιώνιος - ΑΕΚ για την Greeb Basketball League ξεχωρίζουν από το τηλεοπτικό μενού της ημέρας.

Συνοπτικά, οι αθλητικές μεταδόσεις:

13:00 COSMOTE SPORT 4 HD Γέιδα – Μπαρτσελόνα ACB Liga Endesa 2025-26

13:00 ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ Ολυμπιακός – Άρης Stoiximan GBL

13:30 COSMOTE SPORT 2 HD Κρεμονέζε – Τορίνο Serie A 2025-26

14:00 Novasports 6HD WTA 500 2026 Στουτγκάρδη, Τελικός

14:00 COSMOTE SPORT 3 HD Ίπσουιτς – Μίντλεσμπρο Sky Bet EFL Championship 2025-26

14:30 Novasports 3HD Σάλκε - Πρόισεν Μούνστερ Bundesliga 2 2025/26

14:30 COSMOTE SPORT 6 HD ATP 500 2026 Μόναχο (Τελικός)

14:55 COSMOTE SPORT 5 HD ERC 2026 Ανδαλουσία, SS11 Obejo 2

15:00 ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ Matchday Εκπομπή

15:00 Mega News Παναργειακός – Αιγάλεω Super League 2

15:30 COSMOTE SPORT 8 HD Φενέρμπαχτσε – Τραμπζονσπόρ Turkish Basketball Super League 2025-26

16:00 Novasports Premier League Έβερτον – Λίβερπουλ Premier League 2025/26

16:00 Novasports 4HD Άστον Βίλα – Σάντερλαντ Premier League 2025/26

16:00 Novasports 2HD Νότιγχαμ Φόρεστ – Μπέρνλι Premier League 2025/26

16:00 COSMOTE SPORT 1 HD Ελλάς Βερόνα – Μίλαν Serie A 2025-26

16:00 ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ Πανιώνιος - ΑΕΚ Stoiximan GBL

16:05 COSMOTE SPORT 5 HD ERC 2026 Ανδαλουσία, SS12 Villaviciosa 2

16:30 Novasports 5HD WTA 250 2026 Ρουέν, Τελικός

16:40 Novasports Start Φράιμπουργκ – Χάιντενχαϊμ Bundesliga 2025/26

16:45 COSMOTE SPORT 9 HD DHB Pokal 2025-26 Τελικός

17:00 COSMOTE SPORT 7 HD ATP 500 2026 Βαρκελώνη (Τελικός)

17:00 COSMOTE SPORT 2 HD PreGame ΑΕΚ - ΠΑΟΚ

17:30 COSMOTE SPORT 4 HD Αρμάνι Μιλάνο – Νάπολι Lega Basket Serie A 2025-26

18:00 COSMOTE SPORT 5 HD ERC 2026 Ανδαλουσία, SS13 Villanueva del Rey 2

18:00 COSMOTE SPORT 2 HD ΑΕΚ – ΠΑΟΚ Stoiximan Super League 2025-26

18:30 Novasports Premier League Μάντσεστερ Σίτι – Άρσεναλ Premier League 2025/26

18:30 Novasports Prime Μπάγερν Μονάχου – Στουτγκάρδη Bundesliga 2025/26

19:00 COSMOTE SPORT 3 HD Πίζα – Τζένοα Serie A 2025-26

19:00 COSMOTE SPORT 1 HD Sportshow Εκπομπή

20:00 COSMOTE SPORT 4 HD Ρεάλ Μαδρίτης – Τενερίφη ACB Liga Endesa 2025-26

20:00 COSMOTE SPORT 9 HD Σπόρτινγκ Λισαβόνας – Μπενφίκα Liga Portugal Betclic 2025-26

20:00 COSMOTE SPORT 8 HD Μπόστον Σέλτικς - Φιλαδέλφεια 76ερς NBA Playoffs 2026

20:30 Novasports 3HD Γκλάντμπαχ – Μάιντς Bundesliga 2025/26

20:30 ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ Ζηρίνειος ΑΟΝ – Παναθηναϊκός Α1 Γυναικών Volley League

21:00 COSMOTE SPORT 1 HD Παναθηναϊκός – Ολυμπιακός Stoiximan Super League 2025-26

21:25 COSMOTE SPORT 5 HD ERC 2026 Ανδαλουσία, SS13 Villanueva del Rey 2

21:45 COSMOTE SPORT 2 HD Γιουβέντους – Μπολόνια Serie A 2025-26

22:30 COSMOTE SPORT 5 HD Πόρτο – Τοντέλα Liga Portugal Betclic 2025-26

22:30 COSMOTE SPORT 4 HD Οκλαχόμα Σίτι Θάντερ - Φοίνιξ Σανς NBA Playoffs 2026

22:30 COSMOTE SPORT 9 HD Μπράγκα – Φαμαλικάο Liga Portugal Betclic 2025-26