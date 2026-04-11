Οι αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας (11/4) - Πού θα δείτε το Ελλάδα-Ουγγαρία και τη δράση στην Ευρώπη

Δείτε το πρόγραμμα με τις αθλητικές μεταδόσεις του Μ. Σαββάτου (11/04).

Μία ακόμα «μάχη» κόντρα στην Ουγγαρία δίνει η Εθνική Ελλάδας στο πόλο Ανδρών, στη διοργάνωση των προκριματικών του World Cup που διεξάγεται στην Αλεξανδρούπολη. Πρώτο σπριντ στις 17:30 με μετάδοση από το ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ.

Συνοπτικά, οι αθλητικές μεταδόσεις:

14:30 Novasports Premier League Άρσεναλ – Μπόρνμουθ Premier League

14:30 COSMOTE SPORT 6 HD ATP Masters 1000 ΜόντεΚάρλο

14:30 COSMOTE SPORT 2 HD Νόριτς – Ίπσουιτς Sky Bet EFL Championship

15:00 Novasports 1HD Ρεάλ Σοσιεδάδ – Αλαβές La Liga

16:00 COSMOTE SPORT 7 HD Κάλιαρι – Κρεμονέζε Serie A

16:00 COSMOTE SPORT 1 HD Τορίνο – Ελλάς Βερόνα Serie A

16:30 Novasports Extra 1 WTA 500 Λιντς

16:30 Novasports 5HD Λειψία – Γκλάντμπαχ Bundesliga

16:30 Novasports 4HD Χάιντενχαϊμ – Ουνιόν Βερολίνου Bundesliga

16:30 Novasports 3HD Ντόρτμουντ – Λεβερκούζεν Bundesliga

16:30 Novasports 2HD Βόλφσμπουργκ – Άιντραχτ Φρανκφούρτης Bundesliga

16:30 COSMOTE SPORT 6 HD ATP Masters 1000 ΜόντεΚάρλο

17:00 Novasports Premier League Μπέρνλι – Μπράιτον Premier League

17:00 Novasports Start Μπρέντφορντ – Έβερτον Premier League

17:00 COSMOTE SPORT 3 HD Σέφιλντ Γιουνάιτεντ – Χαλ Sky Bet EFL Championship

17:15 Novasports 1HD Έλτσε – Βαλένθια La Liga

17:30 ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ Ελλάδα – Ουγγαρία World Cup

18:00 COSMOTE SPORT 8 HD Μπεσίκτας – Μπαχτσεσεχίρ Turkish Basketball Super League

18:30 Novasports Extra 1 WTA 500 Λιντς

19:00 Novasports 6HD The Masters Tournament

19:00 COSMOTE SPORT 1 HD Μίλαν – Ουντινέζε Serie A

19:30 Novasports Premier League Λίβερπουλ – Φούλαμ Premier League

19:30 Novasports Prime Ζανκτ Πάουλι – Μπάγερν Μονάχου Bundesliga

19:30 Novasports 1HD Μπαρτσελόνα – Εσπανιόλ La Liga

19:45 Novasports 2HD Σπάρτα Ρότερνταμ – PSV Αϊντχόφεν Eredivisie

21:00 COSMOTE SPORT 3 HD Αλ Οκχντούντ – Αλ Νασρ Roshn Saudi League

21:30 COSMOTE SPORT 4 HD Βενέτσια – Μπρέσια Lega Basket Serie A

21:45 COSMOTE SPORT 1 HD Αταλάντα – Γιουβέντους Serie A

22:00 Novasports Prime Σεβίλλη – Ατλέτικο Μαδρίτης La Liga

22:30 Novasports 6HD The Masters Tournament

22:30 COSMOTE SPORT 2 HD Εστρέλα – Σπόρτινγκ Λισαβόνας Liga Portugal