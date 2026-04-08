Οι αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας (08/04) - Με play outs, Ολλανδία - Ελλάδα και Μούρθια - ΠΑΟΚ
Δείτε το πρόγραμμα με τις αθλητικές μεταδόσεις της Μ. Τετάρτης (08/04).
Με αμείωτο ρυθμό συνεχίζεται η δράση στα Play outs της Super League. Στις 16:00 η ΑΕΛ Novibet θα αντιμετωπίσει τον Παναιτωλικό για την δεύτερη αγωνιστική με μετάδοση από το Cosmote Sport 1HD, ενώ από το Novasports 2HD θα καλυφθεί το Πανσερραϊκός - Αστέρας AKTOR που ξεκινά στις 17:00. Από το Novasports Prime θα μεταδοθεί το τελευταίο ματς της ημέρας, Ατρόμητος - Κηφισιά.
Παράλληλα, η Εθνική Ελλάδας στο πόλο αντιμετωπίζει την Ολλανδία για τα προκριματικά του World Cup στην Αλεξανδρούπολη. Πρώτο σπριντ στις 17:30 με μετάδοση από το ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ.
Τέλος, σημαντικό παιχνίδι στην Ισπανία δίνει ο ΠΑΟΚ, μια και στις 21:30 θα παίξει κόντρα στην Μούρθια, με μετάδοση από το ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ.
Συνοπτικά, οι αθλητικές μεταδόσεις:
12:00 COSMOTE SPORT 6 HD ATP Masters 1000 Μόντε Κάρλο
15:45 ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ Ισπανία – Ελλάδα EHF Euro 2026 – Προκριματικά Γυναικών
16:00 COSMOTE SPORT 6 HD ATP Masters 1000 Μόντε Κάρλο
16:00 COSMOTE SPORT 1 HD ΑΕΛ Novibet – Παναιτωλικός Super League
17:00 Novasports 2HD Πανσερραϊκός – Αστέρας Aktor Super League
17:30 ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ Ολλανδία – Ελλάδα World Cup πόλο
19:00 Novasports Prime Ατρόμητος – Κηφισιά Super League
19:45 COSMOTE SPORT 2 HD Μπράγκα – Μπέτις UEFA Europa League
20:00 COSMOTE SPORT 4 HD Γαλατασαράι – Τενερίφη FIBA Basketball Champions League
20:00 COSMOTE SPORT 7 HD Γαλατασαράι – Κιέρι CEV Cup
20:30 Novasports 6HD Μπουργκ – Άνκαρα Eurocup
20:30 Novasports 5HD Αναντολού Εφές – Παρτίζαν Euroleague
20:30 Novasports 4HD Μονακό – Βιλερμπάν Euroleague
21:00 COSMOTE SPORT 8 HD Αλ Χιλάλ – Αλ Κολόοντ Roshn Saudi League
21:30 ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ Μούρθια – ΠΑΟΚ FIBA Europe Cup
22:00 COSMOTE SPORT 3 HD Παρί Σεν Ζερμέν – Λίβερπουλ UEFA Champions League
22:00 COSMOTE SPORT 2 HD, MEGA Μπαρτσελόνα – Ατλέτικο Μαδρίτης UEFA Champions League