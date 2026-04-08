Οι αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας (08/04) - Με play outs, Ολλανδία - Ελλάδα και Μούρθια - ΠΑΟΚ

Δείτε το πρόγραμμα με τις αθλητικές μεταδόσεις της Μ. Τετάρτης (08/04).

Με αμείωτο ρυθμό συνεχίζεται η δράση στα Play outs της Super League. Στις 16:00 η ΑΕΛ Novibet θα αντιμετωπίσει τον Παναιτωλικό για την δεύτερη αγωνιστική με μετάδοση από το Cosmote Sport 1HD, ενώ από το Novasports 2HD θα καλυφθεί το Πανσερραϊκός - Αστέρας AKTOR που ξεκινά στις 17:00. Από το Novasports Prime θα μεταδοθεί το τελευταίο ματς της ημέρας, Ατρόμητος - Κηφισιά.

Παράλληλα, η Εθνική Ελλάδας στο πόλο αντιμετωπίζει την Ολλανδία για τα προκριματικά του World Cup στην Αλεξανδρούπολη. Πρώτο σπριντ στις 17:30 με μετάδοση από το ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ.

Τέλος, σημαντικό παιχνίδι στην Ισπανία δίνει ο ΠΑΟΚ, μια και στις 21:30 θα παίξει κόντρα στην Μούρθια, με μετάδοση από το ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ.

Συνοπτικά, οι αθλητικές μεταδόσεις:

12:00 COSMOTE SPORT 6 HD ATP Masters 1000 Μόντε Κάρλο

15:45 ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ Ισπανία – Ελλάδα EHF Euro 2026 – Προκριματικά Γυναικών

16:00 COSMOTE SPORT 6 HD ATP Masters 1000 Μόντε Κάρλο

16:00 COSMOTE SPORT 1 HD ΑΕΛ Novibet – Παναιτωλικός Super League

17:00 Novasports 2HD Πανσερραϊκός – Αστέρας Aktor Super League

17:30 ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ Ολλανδία – Ελλάδα World Cup πόλο

19:00 Novasports Prime Ατρόμητος – Κηφισιά Super League

19:45 COSMOTE SPORT 2 HD Μπράγκα – Μπέτις UEFA Europa League

20:00 COSMOTE SPORT 4 HD Γαλατασαράι – Τενερίφη FIBA Basketball Champions League

20:00 COSMOTE SPORT 7 HD Γαλατασαράι – Κιέρι CEV Cup

20:30 Novasports 6HD Μπουργκ – Άνκαρα Eurocup

20:30 Novasports 5HD Αναντολού Εφές – Παρτίζαν Euroleague

20:30 Novasports 4HD Μονακό – Βιλερμπάν Euroleague

21:00 COSMOTE SPORT 8 HD Αλ Χιλάλ – Αλ Κολόοντ Roshn Saudi League

21:30 ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ Μούρθια – ΠΑΟΚ FIBA Europe Cup

22:00 COSMOTE SPORT 3 HD Παρί Σεν Ζερμέν – Λίβερπουλ UEFA Champions League

22:00 COSMOTE SPORT 2 HD, MEGA Μπαρτσελόνα – Ατλέτικο Μαδρίτης UEFA Champions League