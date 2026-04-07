Οι αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας (07/04) - Πού θα δείτε Euroleague, BCL και Champions League

Τρεις ελληνοϊσπανικές «μάχες» περιλαμβάνει το πρόγραμμα της ημέρας για Euroleague και Basketball Champions League. Στις 20:30 η ΑΕΚ αντιμετωπίζει την Μπανταλόνα στην Καταλονία για τα play offs του BCL, με μετάδοση από το Cosmote Sport 4HD.

Στην Βαρκελώνη βρίσκεται και ο Παναθηναϊκός AKTOR, ο οποίος στις 21:30 θα παίξει κόντρα στην Μπαρτσελόνα, με μετάδοση από το Novasports Prime, ενώ από το Novasports 4HD θα καλυφθεί το ματς του Ολυμπιακού με την Ρεάλ για την Euroleague στο ΣΕΦ.

Παράλληλα, δράση υπάρχει και στο Champions League, όπου η Ρεάλ Μαδρίτης θα παίξει με την Μπάγερν Μονάχου και η Σπόρτινγκ Λισαβόνας θα κοντραριστεί με την Άρσεναλ. Αμφότερα τα ματς θα καλυφθούν από τα κανάλια της Cosmote TV.

Συνοπτικά, οι αθλητικές μεταδόσεις:

12:00 COSMOTE SPORT 6 HD ATP Masters 1000 ΜόντεΚάρλο

16:00 COSMOTE SPORT 6 HD ATP Masters 1000 ΜόντεΚάρλο

17:30 ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ Ελλάδα – Σερβία World Cup πόλο

19:00 Novasports 5HD Χάποελ Τελ Αβίβ – Φενέρμπαχτσε Euroleague

20:00 Novasports 2HD Ζαλγκίρις Κάουνας – Ντουμπάι Euroleague

20:30 COSMOTE SPORT 4 HD Μπανταλόνα – ΑΕΚ FIBA Basketball Champions League

21:00 Novasports Start Ερυθρός Αστέρας – Παρί Euroleague

21:15 Novasports 4HD Ολυμπιακός – Ρεάλ Μαδρίτης Euroleague

21:30 Novasports Prime Μπαρτσελόνα – Παναθηναϊκός Euroleague

21:30 Novasports 6HD Βίρτους Μπολόνια – Μπάγερν Μονάχου Euroleague

21:30 Novasports 3HD Βαλένθια – Αρμάνι Μιλάνο Euroleague

22:00 Novasports Extra 1 Μπασκόνια – Μακάμπι Τελ Αβίβ Euroleague

22:00 COSMOTE SPORT 3 HD Σπόρτινγκ Λισαβόνας – Άρσεναλ UEFA Champions League

22:00 COSMOTE SPORT 2 HD Ρεάλ Μαδρίτης – Μπάγερν Μονάχου UEFA Champions League