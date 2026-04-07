Οι αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας (07/04) - Πού θα δείτε Euroleague, BCL και Champions League
Δείτε το πρόγραμμα με τις αθλητικές μεταδόσεις της Μ. Τρίτης (07/04).
Τρεις ελληνοϊσπανικές «μάχες» περιλαμβάνει το πρόγραμμα της ημέρας για Euroleague και Basketball Champions League. Στις 20:30 η ΑΕΚ αντιμετωπίζει την Μπανταλόνα στην Καταλονία για τα play offs του BCL, με μετάδοση από το Cosmote Sport 4HD.
Στην Βαρκελώνη βρίσκεται και ο Παναθηναϊκός AKTOR, ο οποίος στις 21:30 θα παίξει κόντρα στην Μπαρτσελόνα, με μετάδοση από το Novasports Prime, ενώ από το Novasports 4HD θα καλυφθεί το ματς του Ολυμπιακού με την Ρεάλ για την Euroleague στο ΣΕΦ.
Παράλληλα, δράση υπάρχει και στο Champions League, όπου η Ρεάλ Μαδρίτης θα παίξει με την Μπάγερν Μονάχου και η Σπόρτινγκ Λισαβόνας θα κοντραριστεί με την Άρσεναλ. Αμφότερα τα ματς θα καλυφθούν από τα κανάλια της Cosmote TV.
Συνοπτικά, οι αθλητικές μεταδόσεις:
12:00 COSMOTE SPORT 6 HD ATP Masters 1000 ΜόντεΚάρλο
16:00 COSMOTE SPORT 6 HD ATP Masters 1000 ΜόντεΚάρλο
17:30 ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ Ελλάδα – Σερβία World Cup πόλο
19:00 Novasports 5HD Χάποελ Τελ Αβίβ – Φενέρμπαχτσε Euroleague
20:00 Novasports 2HD Ζαλγκίρις Κάουνας – Ντουμπάι Euroleague
20:30 COSMOTE SPORT 4 HD Μπανταλόνα – ΑΕΚ FIBA Basketball Champions League
21:00 Novasports Start Ερυθρός Αστέρας – Παρί Euroleague
21:15 Novasports 4HD Ολυμπιακός – Ρεάλ Μαδρίτης Euroleague
21:30 Novasports Prime Μπαρτσελόνα – Παναθηναϊκός Euroleague
21:30 Novasports 6HD Βίρτους Μπολόνια – Μπάγερν Μονάχου Euroleague
21:30 Novasports 3HD Βαλένθια – Αρμάνι Μιλάνο Euroleague
22:00 Novasports Extra 1 Μπασκόνια – Μακάμπι Τελ Αβίβ Euroleague
22:00 COSMOTE SPORT 3 HD Σπόρτινγκ Λισαβόνας – Άρσεναλ UEFA Champions League
22:00 COSMOTE SPORT 2 HD Ρεάλ Μαδρίτης – Μπάγερν Μονάχου UEFA Champions League