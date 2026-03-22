Οι αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας (22/03) - Πού θα δείτε Super League, GBL και τη δράση στην Ευρώπη

Eurokinissi Sports

Onsports Team

Δείτε το πρόγραμμα με τις αθλητικές μεταδόσεις της Κυριακής (22/03).

Πλούσια δράση περιλαμβάνει το σημερινό πρόγραμμα, με το ενδιαφέρον να στρέφεται στην ολοκλήρωση της κανονικής περιόδου της Super League, όπου όλα τα παιχνίδια ξεκινούν ταυτόχρονα στις 19:00.

Παράλληλα, το μπασκετικό κοινό έχει στη διάθεσή του αγώνες της Greek Basketball League, ενώ έντονη είναι και η παρουσία του στίβου με τη διεξαγωγή του Παγκοσμίου πρωταθλήματος κλειστού.

Το τηλεοπτικό μενού συμπληρώνεται από αναμετρήσεις στα μεγάλα ευρωπαϊκά ποδοσφαιρικά πρωταθλήματα, διαμορφώνοντας ένα γεμάτο αθλητικό σκηνικό για τη συγκεκριμένη ημέρα.

Συνοπτικά, οι αθλητικές μεταδόσεις:

11:20 ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Κλειστού Στίβου 3η Μέρα

12:00 COSMOTE SPORT 4 HD Φενέρμπαχτσε – ΕρόκσπορTurkish Basketball Super League

13:00 ΕΡΤ Sports 1 ΑΕΚ – Ηρακλής Stoiximan GBL

13:30 COSMOTE SPORT 2 HD Κόμο – Πίζα Serie A

14:00 Novasports Premier League Νιούκαστλ – Σάντερλαντ Premier League

14:30 Novasports 3HD Φορτούνα Ντίσελντορφ – Χέρτα Βερολίνου Bundesliga 2

14:30 COSMOTE SPORT 1 HD Νταντί Γιουνάιτεντ – Σέλτικ Scottish Premiership

15:00 Novasports 1HD Μπαρτσελόνα – Ράγιο Βαγιεκάνο La Liga

15:00 Action 24 Ηρακλής – Αναγέννηση Καρδίτσας Super League 2

15:30 Novasports Prime Φέγενορντ – Άγιαξ Eredivisie

15:35 COSMOTE SPORT 5 HD MotoGP 2026 Γκραν Πρι Βραζιλίας (Warm Up)

16:00 COSMOTE SPORT 7 HD Μπολόνια – Λάτσιο Serie A

16:00 COSMOTE SPORT 2 HD Αταλάντα – Ελλάς Βερόνα Serie A

16:00 ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ Πανιώνιος – Παναθηναϊκός AKTOR Stoiximan GBL

16:15 Novasports Premier League Τότεναμ – Νότιγχαμ Φόρεστ Premier League

16:15 Novasports 2HD Άστον Βίλα – Γουέστ Χαμ Premier League

16:30 Novasports Start Μάιντς – Άιντραχτ Φρανκφούρτης Bundesliga

16:45 COSMOTE SPORT 5 HD Moto3 2026 Γκραν Πρι Βραζιλίας (Αγώνας)

17:00 COSMOTE SPORT 8 HD Αρμάνι Μιλάνο – Σάσαρι Lega Basket Serie A

17:15 Novasports 1HD Θέλτα – Αλαβές La Liga

17:45 Novasports 5HD Γκρόνινγκεν – Άλκμααρ Eredivisie

18:00 Novasports 6HD WTA 1000 2026 Μαϊάμι

18:00 COSMOTE SPORT 5 HD Moto2 2026 Γκραν Πρι Βραζιλίας (Αγώνας)

18:30 Novasports 3HD Ζανκτ Πάουλι – Φράιμπουργκ Bundesliga

18:30 Action 24 Άρσεναλ – Μάντσεστερ Σίτι Λιγκ Καπ Αγγλίας

18:30 ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Κλειστού Στίβου 3η Μέρα

19:00 COSMOTE SPORT 9 HD Ρόμα – Λέτσε Serie A

19:00 Novasports Prime Αστέρας Aktor – Παναθηναϊκός Super League

19:00 Novasports 4HD Λεβαδειακός – Ατρόμητος Super League

19:00 Novasports 2HD Άρης – ΟΦΗ Super League

19:00 COSMOTE SPORT 4 HD ΑΕΚ – Κηφισιά Super League

19:00 COSMOTE SPORT 7 HD Παναιτωλικός – Πανσερραϊκός Super League

19:00 COSMOTE SPORT 3 HD Βόλος ΝΠΣ – ΠΑΟΚ Super League

19:00 COSMOTE SPORT 2 HD Ολυμπιακός – ΑΕΛ Novibet Super League

19:30 Novasports 1HD Μπιλμπάο – Μπέτις La Liga

19:30 COSMOTE SPORT 5 HD MotoGP 2026 Γκραν Πρι Βραζιλίας (Αγώνας)

20:00 COSMOTE SPORT 8 HD Μπαρτσελόνα – Ρεάλ Μαδρίτης ACB Liga Endesa

20:30 Novasports 5HD Άουγκσμπουργκ – Στουτγκάρδη Bundesliga

21:30 COSMOTE SPORT 6 HD ATP Masters 1000 2026

21:45 COSMOTE SPORT 2 HD Φιορεντίνα – Ίντερ Serie A

22:00 Novasports 1HD Ρεάλ Μαδρίτης – Ατλέτικο Μαδρίτης La Liga

22:30 COSMOTE SPORT 7 HD Μπράγκα – Πόρτο Liga Portugal

23:00 COSMOTE SPORT 4 HD Ντένβερ Νάγκετς – Πόρτλαντ Τρέιλ Μπλέιζερς NBA