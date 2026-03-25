Άρης: Έφτασε... τα 112 χρόνια ο θεός! (photos+videos)

Άρης : «Χρόνια πολλά, αγάπη μου γλυκιά» τραγουδούν οι φίλοι της ομάδας της Θεσσαλονίκης για τον λαμπρό σύλλογο που σαν σήμερα 25η Μαρτίου 1914 ιδρύθηκε!

Από την περιοχή «Ναύαρχος Βότσης» μέχρι το «Άρη, Άρη, εσύ είσαι το καμάρι!». Από το μηδέν, μέχρι τη θέση ενός εκ των κορυφαίων συλλόγων της χώρας. Ενός κλαμπ που έχει χιλιάδες κόσμου να το στηρίζει, να το αγαπά και να το ακολουθεί στα δύσκολα!

Ήταν 25η Μαρτίου του 1914, όταν μια ομάδα φίλων αποφάσισε να ιδρύσει τον σύλλογο που θα του έδινε το όνομα του Θεού του πολέμου… Άρης! Για να δηλώνει πάντα τη φιλοσοφία που πρέπει να πρεσβεύει όποιος φορά τη φανέλα του. Το πάθος, την ψυχή, τη διάθεση για κατάκτηση!

Είχε περάσει περίπου 1,5 χρόνος απ’ τη στιγμή που απελευθερώθηκε η πόλη της Θεσσαλονίκης. Ο Άρης, λοιπόν, συμβαδίζει με την πορεία της ίδιας της πόλης στην οποία εδρεύει. Της πόλης που αποτελεί αφετηρία του προς το δικό του μεγαλείο…

Οι άνθρωποι που κάθε φίλος του Άρη πρέπει να ξέρει, δεν είναι άλλοι απ’ αυτούς που υπέγραψαν την ίδρυση της ομάδας που λατρεύει! Τα 22 άτομα, ήταν:

Γιάννης Αγγέλου, Λάζαρος Αγοραστός, Γρηγόρης Βλαχόπουλος, Λάζαρος Βλαχόπουλος, Πέτρος Γκοτζαμάνης, Άγγελος Ζέγας, Θεόδωρος Θεοδωρίδης, Δημήτρης Ιωαννίδης, Τηλέμαχος Καραγιαννίδης, Δημήτρης Κοτρότσης, Πέτρος Κρέης, Μήνωας Κυδωνάκης Λάζαρος Κωστίδης, Γιώργος Λάμπρου, Γιάννης Νακόπουλος, Θανάσης Παπαγεωργίου, Γιάννης Πλιάτσικας, Ρούσσος Ρωσσιάδης, Κάρολος Σαλούστο, Τάσος Τσιατσιαπάς, Πρόδρομος Κότσανος και Δήμου.

ΟΙ ΤΙΤΛΟΙ ΤΟΥ ΑΡΗ

ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ (4 ΤΙΤΛΟΙ)

3 Πρωταθλήματα: 1927-28, 1931-32, 1945-46

1 Κύπελλο: 1969-70

ΜΠΑΣΚΕΤ (21 ΤΙΤΛΟΙ)

10 Πρωταθλήματα: 1929-30, 1978-79, 1982-83, 1984-85, 1985-86, 1986-87, 1987-88, 1988-89, 1989-90, 1990-91

8 Κύπελλα: 1984-85, 1986-87, 1987-88, 1988-89, 1989-90, 1991-92, 1997-98, 2003-04

1 Κύπελλο Κυπελλούχων: 1992-93

1 Κύπελλο Κόρατς: 1996-97

1 Τσάμπιονς Καπ: 2002-03

ΒΟΛΕΪ (1 ΤΙΤΛΟΣ)

1 Πρωτάθλημα: 1996-97

ΠΟΛΟ (4 ΤΙΤΛΟΙ)

4 Πρωταθλήματα: 1927-28, 1928-29, 1929-30, 1931-32

Τα τρία πρωταθλήματα και το Κύπελλο

Ο Άρης κατέκτησε το πρώτο του πρωτάθλημα την περίοδο 1927-28. Με αστέρια τους Κώστα Βικελίδη και Διονύση Καλτέκη, κέρδισε στον τελικό 3-1 τον Εθνικό, ενώ το δεύτερο πρωτάθλημα ήρθε την περίοδο 1931-32. Στο τελευταίο παιχνίδι οι «κίτρινοι» κέρδισαν 2-1 τον Ολυμπιακό και έκοψαν πρώτοι το νήμα. Την σεζόν 1945-46, με τον μεγάλο Κλεάνθη Βικελίδη στη σύνθεσή του (προς τιμήν του το γήπεδο «Χαριλάου» πήρε το όνομά του), ο Άρης έφτασε στην κατάκτηση του τρίτου πρωταθλήματος, καθώς στο τελευταίο παιχνίδι κέρδισε με 4-1 την ΑΕΚ.

Το βράδυ της 28ης Ιουνίου 1970 ο Άρης σήκωσε στον ουρανό της Θεσσαλονίκης το Κύπελλο, κερδίζοντας στο κατάμεστο «Καυταντζόγλειο» (κόπηκαν 46.695 εισιτήρια) τον ΠΑΟΚ με γκολ του Μανώλη Κεραμυδά (1-0).

Η αυτοκρατορία του Γκάλη, του Γιαννάκη και των άλλων παιδιών!

Το τμήμα μπάσκετ του Άρη, μετράει 21 τίτλους. Δικαιωματικά δόθηκε ο τίτλος «αυτοκράτορας» του ελληνικού μπάσκετ. Τη δεκαετία του ’80 σάρωσε τα πάντα εντός των συνόρων. Οι αριθμοί μιλούν από μόνοι τους. Επτά συνεχόμενα πρωταθλήματα, τέσσερα συνεχόμενα Κύπελλα, τέσσερα συνεχόμενα ντάμπλ, τρία συνεχόμενα πρωταθλήματα αήττητος, που μεταφράζεται σε 80 σερί νίκες.

Ο Άρης είναι ανάμεσα στις λίγες ευρωπαϊκές ομάδες που κατέκτησε τρία διαφορετικά ευρωπαϊκά Κύπελλα (Κυπελλούχων, Κόρατς, Τσάμπιονς Καπ). Τρεις συνεχόμενες χρονιές, το 1988 στη Γάνδη, το 1989 στο Μόναχο και το 1990 στη Σαραγόσα οι «κίτρινοι» έδωσαν το «παρών» στο Final 4 του Κυπέλλου Πρωταθλητριών χωρίς όμως να καταφέρουν να τερματίσουν ψηλότερα από την τρίτη θέση. Το 2006 στο Σαρλερουά του Βελγίου οι «κίτρινοι» έχασαν στον τελικό του Uleb Cup από την Ντιναμό Μόσχας.

ΟΙ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΙ ΤΙΤΛΟΙ ΤΟΥ ΜΠΑΣΚΕΤ

1992-’93 Κύπελλο Κυπελλούχων (Τορίνο)

Άρης-Εφες Πίλσεν 50-48

Προπονητής: Σβι Σερφ

1996-’97 Κύπελλο Κόρατς (Προύσα)

Άρης-Τόφας Προύσα 66-77, 88-70

Προπονητής: Λευτέρης Σούμποτιτς

2002-03 Τσάμπιονς Καπ (Θεσσαλονίκη)

Άρης-Πρόκομ 84-83

Προπονητής: Βαγγέλης Αλεξανδρής