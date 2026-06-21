Ομπράντοβιτς και Σλούκας ξανά μαζί: Η επανένωση ενός μπασκετικού «πατέρα» με τον κορυφαίο μαθητή του

Ορισμένες συνεργασίες στο μπάσκετ κρίνονται από τους τίτλους. Άλλες αφήνουν κληρονομιά που ξεπερνά τα τρόπαια, τις νίκες και τις διακρίσεις. Η σχέση του Ζέλικο Ομπράντοβιτς με τον Κώστα Σλούκα ανήκει αναμφίβολα στη δεύτερη κατηγορία.

Η επιστροφή του Σέρβου τεχνικού στον Παναθηναϊκό AKTOR δεν αποτελεί απλώς μία από τις μεγαλύτερες ειδήσεις των τελευταίων ετών στην EuroLeague. Σηματοδοτεί παράλληλα την επανένωση δύο ανθρώπων που συνδέθηκαν όσο λίγοι μέσα στο ευρωπαϊκό μπάσκετ και διαμόρφωσαν μαζί μία από τις πιο επιτυχημένες συνεργασίες της σύγχρονης εποχής.

Όταν ο Σλούκας άφηνε τον Ολυμπιακό το καλοκαίρι του 2015 για να μετακομίσει στην Κωνσταντινούπολη, αναζητούσε κάτι περισσότερο από έναν νέο σταθμό στην καριέρα του. Αναζητούσε την ευκαιρία να γίνει ο ηγέτης μιας ομάδας υψηλών φιλοδοξιών και να αποδείξει ότι μπορούσε να σταθεί στο υψηλότερο επίπεδο ως βασικός οργανωτής. Ο Ομπράντοβιτς ήταν ο άνθρωπος που είδε πρώτος αυτή την προοπτική

Σε μια περίοδο κατά την οποία έχτιζε τη Φενέρμπαχτσε που θα κυριαρχούσε στην Τουρκία και θα έφτανε στην κορυφή της Ευρώπης, επέλεξε τον Σλούκα ως τον παίκτη γύρω από τον οποίο θα οργανωνόταν το παιχνίδι της ομάδας του. Η συνεργασία τους αποδείχθηκε καθοριστική και για τις δύο πλευρές.

Μέσα σε πέντε χρόνια κοινής πορείας πανηγύρισαν την κατάκτηση της Euroleague το 2017, τρία πρωταθλήματα Τουρκίας και τρία Κύπελλα, ενώ η Φενέρμπαχτσε καθιερώθηκε ως μία από τις πιο σταθερές δυνάμεις της διοργάνωσης. Πίσω όμως από τις επιτυχίες βρισκόταν μια σχέση που ξεπερνούσε τα όρια προπονητή και παίκτη.

Ο Ομπράντοβιτς δεν έκρυψε ποτέ τις απαιτήσεις του από τον Έλληνα γκαρντ. Τα έντονα τάιμ άουτ, οι παρατηρήσεις και η συνεχής πίεση ήταν μέρος της καθημερινότητας. Όμως πίσω από αυτή τη σκληρή προσέγγιση κρυβόταν μια απόλυτη εμπιστοσύνη στις δυνατότητές του.

Ο Σλούκας δεν ξέχασε ποτέ αυτή τη στήριξη. «Είναι ο κορυφαίος προπονητής στην Ευρώπη και ο πρώτος που πίστεψε πραγματικά σε εμένα. Τον θεωρώ μπασκετικό πατέρα μου», είχε δηλώσει χαρακτηριστικά, περιγράφοντας με τον πιο ξεκάθαρο τρόπο τη σημασία που είχε ο Σέρβος τεχνικός στην εξέλιξη της καριέρας του. Η συγκεκριμένη φράση ακολούθησε τη σχέση τους όλα αυτά τα χρόνια και αποτυπώνει καλύτερα από οτιδήποτε άλλο τον ιδιαίτερο δεσμό που ανέπτυξαν.

Ομπράντοβιτς και Σλούκας στη Φενέρμπαχτσε (2015-2020)

Επιτυχία Επίδοση Παρουσίες σε Final Four Euroleague 3 συνεχόμενες (2016, 2017, 2018) Κατακτήσεις Euroleague

1 (2017) Πρωταθλήματα Τουρκίας 3 Κύπελλα Τουρκίας 3

Ομπράντοβιτς και Σλούκας στη Φενέρμπαχτσε (2015-2020) Επιτυχία Επίδοση Παρουσίες σε Final Four EuroLeague 3 συνεχόμενες (2016, 2017, 2018) Κατακτήσεις EuroLeague 1 (2017) Πρωταθλήματα Τουρκίας 3 Κύπελλα Τουρκίας 3

Σήμερα, περισσότερο από μία δεκαετία μετά το πρώτο τους κοινό ταξίδι και έξι χρόνια μετά το τέλος της συνεργασίας τους στη Φενέρμπαχτσε, οι δρόμοι τους συναντιούνται ξανά. Αυτή τη φορά στο Telekom Center Athens. Ο Σλούκας αποτελεί πλέον τον αρχηγό και έναν από τους ηγέτες του Παναθηναϊκού AKTOR. Δεν είναι ο παίκτης που αναζητούσε την ευκαιρία να αποδείξει την αξία του το 2015. Είναι ένας από τους πιο επιδραστικούς γκαρντ της γενιάς του, με παραστάσεις κορυφής και τίτλους σε κάθε επίπεδο. Από την άλλη πλευρά, ο Ομπράντοβιτς επιστρέφει στον σύλλογο με τον οποίο ταύτισε το όνομά του και κατέκτησε την κορυφή της Ευρώπης πέντε φορές.

Για τον Παναθηναϊκό, η επανένωση αυτή δημιουργεί ένα από τα πιο ενδιαφέροντα δίδυμα της νέας εποχής. Για τους ίδιους, αποτελεί τη συνέχεια μιας σχέσης που χτίστηκε μέσα από απαιτήσεις, αμοιβαίο σεβασμό και κοινές επιτυχίες. Πλέον, ο «μπασκετικός πατέρας» και ο κορυφαίος μαθητής του ετοιμάζονται να γράψουν μαζί ένα νέο κεφάλαιο, αυτή τη φορά φορώντας τα ίδια πράσινα χρώματα.