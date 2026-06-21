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Έπεσε το «X» με την επιστροφή Ομπράντοβιτς: Οι αντιδράσεις των φίλων του Παναθηναϊκού

Τρέλα επικρατεί στις τάξεις των οπαδών του Παναθηναϊκού, μετά και την επίσημη επιστροφή του Ζέλικο Ομπράντοβιτς στον πάγκο του «τριφυλλιού», με τους φίλους των «πρασίνων» να... ρίχνουν τη πλατφόρμα του «X», εκφράζοντας τα συναισθήματά τους.

Έπεσε το «X» με την επιστροφή Ομπράντοβιτς: Οι αντιδράσεις των φίλων του Παναθηναϊκού
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Ντελίριο ενθουσιασμού επικρατεί στους φίλους του Παναθηναϊκού μετά τη μυθική επιστροφή του Ζέλικο Ομπράντοβιτς στον πάγκο του «τριφυλλιού».

Οι «πράσινοι» οπαδοί προκάλεσαν πραγματικό «κραχ» στα social media, με την πλατφόρμα του «X» να παίρνει φωτιά από χιλιάδες μηνύματα λατρείας για τον Σέρβο τεχνικό, ο οποίος γυρίζει στο σπίτι του για να οδηγήσει τον Παναθηναϊκό σε νέες εποχές δόξας.

Δείτε παρακάτω μερικές από τις αναρτήσεις των φίλων του Παναθηναϊκού:

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