Τιάγκο Νους: Ένα παιδί από το Κανουέλας που έκανε περήφανη τη μητέρα του

Ο ΟΦΗ θριάμβευσε στον τελικό Κυπέλλου κόντρα στον ΠΑΟΚ και έφερε το τρόπαιο στο Ηράκλειο μετά από 39 χρόνια. Ο Τιάγκο Νους μας πρόσφερε την πιο δυνατή στιγμή της βραδιάς, σκαρφαλώνοντας στα κάγκελα για να πανηγυρίσει το γκολ του 2-1 με τη μητέρα του.

Την κορυφαία στιγμή της βραδιάς και ίσως της σεζόν μας χάρισε στον χθεσινό τελικό Κυπέλλου ο Τιάγκο Νους. Ο Αργεντίνος εξτρέμ του ΟΦΗ, πέτυχε το γκολ της ολικής ανατροπής κόντρα στον ΠΑΟΚ, ανοίγοντας τον δρόμο για την κατάκτηση του τροπαίου για τους Κρητικούς.

Τι εντυπωσιακό όμως έκανε ο Αργεντίνος στους πανηγυρισμούς; Έτρεξε, πετώντας πρώτα τη φανέλα του, στην πλευρά που καθόταν η μητέρα του. Εκείνη σκαρφάλωσε στα κάγκελα του Πανθεσσαλικού για να πανηγυρίσει με το καμάρι της. Η εικόνα έχει κάνει από χθες το γύρο του διαδικτύου και είναι πραγματικά ό, τι πιο έντονο έχουμε δει τον τελευταίο καιρό.

Μεγαλωμένος σε ένα προάστιο του Μπουένος Άιρες 77.000 κατοίκων ονόματι Κανουέλας ο Τιάγκο Νους έφτασε στα 25 του χρόνια στο Ηράκλειο της Κρήτης για να προσφέρει στους φιλάθλους του ΟΦΗ κάτι που περίμεναν εδώ και 39 ολόκληρα χρόνια. Ένα τρόπαιο και μια χαρά σε αυτόν το λαό που έχει περάσει πάρα πολλά μέχρι εδώ.

Στην καριέρα του Νους δεν έχει χαριστεί τίποτα. Ξεκίνησε το 2018 από την άσημη Ντεπορτίβο Εσπανιόλ, σκαρφαλώνοντας τα κλιμάκια φτάνοντας μέχρι και την πρώτη ομάδα. Εκεί τράβηξε το βλέμμα της Αρχεντίνος Τζούνιορ (ομάδα που ξεκίνησε την ποδοσφαιρική του πορεία ο αείμνηστος Ντιέγκο Μαραντόνα), με τον 20χρονο τότε Τιάγκο να μην μπορεί να βρει χώρο και χρόνο σε μια εκ των κορυφαίων ομάδων της Λατινικής Αμερικής. Ακολούθησε ο δανεισμός στη Σέντραλ Κόρντομπα, με την ποδοσφαιρική μοίρα να τον φέρνει στην Κρήτη και τον ΟΦΗ το καλοκαίρι του 2024.

Στον «Όμιλο» έχει βρει το… σπίτι του, έχοντας γράψει μέχρι στιγμής 64 συμμετοχές με απολογισμό 22 τέρματα και 10 ασίστ με αποκορύφωμα την κατάκτηση του Κυπέλλου. Σίγουρα αδικεί μερικές στιγμές τον εαυτό του με τη συμπεριφορά του στο γήπεδο, ωστόσο από θέμα ποιότητας ξεχωρίζει στα ελληνικά γήπεδα.

Τιάγκο συγχαρητήρια! Έκανες περήφανη τη μητέρα σου και έναν ολόκληρο λαό!