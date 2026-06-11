Επτάστερος ο πραγματικός πρωταθλητής, το έδειξε και χθες κόντρα σε 8 και διέσυρε τα εργαλεία!

Τέτοιος διασυρμός έχει καιρό να γίνει. Να έχει αποφασίσει ο Λιόλιος και η παρέα του που θα πάει το πρωτάθλημα, να στο δείχνει με όλους τους τρόπους και εσύ να έχεις τα άντερα να τους τρίβεις στα μούτρα τα όργια που έκαναν.

Ο επτάστερος απόψε έδειξε, ποιος αξίζει το φετινό πρωτάθλημα, ποιος έπρεπε ήδη να το έχει σηκώσει και πρέπει να έχεις πολλά άντερα, για να το παλεύεις ακόμα με τέτοια όργια.

Έχει αναβιώσει και στο μπάσκετ η σκληρή παράγκα του ελληνικού ποδοσφαίρου. Τότε ήταν ο Κασναφέρης, ο Παπουτσέλης, ο Καλόπουλος, τώρα είναι ο Παπαπέτρου, η Τσαρούχα, ο Κατραχούρας και όλα τα άλλα φυντάνια. Το μόνο που δεν έχουμε δει σε αυτή την σειρά των αγώνων είναι να πανηγυρίζουν οι διαιτητές τα καλάθια της αγαπημένης τους ομάδας.

Σαν χθες πριν από 8 χρόνια έφυγε από την ζωή ο κορυφαίος παράγοντας στην ιστορία του ελληνικού αθλητισμού. Ο Παύλος Γιαννακόπουλος έβλεπε από ψηλά και έσπρωξε τα παιδιά του σε μία νίκη περηφάνιας. Σε μία νίκη που θα την θυμόμαστε για χρόνια, διότι την πήρε ο Παναθηναϊκός μετά από δύο παρατάσεις , μισός από παίκτες και με 100-0 διαιτησία σε βάρος του. Χωρίς Σλούκα, Ρογκαβόπουλο, Οσμάν λόγω τραυματισμού με τους Ναν , Γκραντ να βγαίνουν με το έτσι θέλω με πέντε φάουλ εκτός αγώνα και τους Λεσόρ, Καλαιτζάκη να χάνουν μεγάλο μέρος του αγώνα λόγω τραυματισμού.

Με λιονταρίσια ψυχή και κάκκαλα ο Παναθηναϊκός απόψε ουσιαστικά πήρε το πρωτάθλημα. Αυτός είναι ο πρωταθλητής, που το πήρε στο παρκέ. Το Σάββατο θα γίνουν ακόμα μεγαλύτερα όργια με στόχο έναν. Το πρωτάθλημα να δοθεί δώρο στον Ολυμπιακό. Θα έχει άλλο ένα δώρο στο μπάσκετ, όπως είχε τόσα δώρα για 20 χρόνια στο ποδόσφαιρο. Ετσι έχει μάθει ο Ολυμπιακός να παίρνει πέτσινα, θα πάρει πιθανότατα ακόμα ένα. Αλλά ο Παναθηναϊκός έστειλε μήνυμα σε όλους σε αυτή την σειρά αγώνων. Ότι του χρόνου θα είναι ακόμα πιο δυνατός, θα επιστρέψει για να το πάρει και κόντρα σε 8 αν χρειαστεί, αν και μπορεί μέχρι τότε οι εξελίξεις να έχουν καθαρίσει την βρώμα από το μπάσκετ.

Ο Παναθηναϊκός μοιάζει με Λερναία Υδρα. Οσα κεφάλια του κόβεις, τόσα βγαίνουν. Με τόσες απουσίες και χωρίς τον Ναν και τον Γκραντ, ήρθε ο Χέιζ Ντέιβις, ο Τολιόπουλος, ο Σόρτς, για να βάλουν φωτιά στο ΟΑΚΑ και να κάνουν το 2-2 στην σειρά, που είναι πλασματικό. Το πραγματικό σκορ είναι 3-0. Φιλιά από τον επτάστερο και το Σάββατο βάλτε και την Τσαρούχα, να της δώσετε και μετάλλιο.