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Αναντολού Εφές: Θρήνος - Πέθανε ο γυμναστής, Σερχάτ Γκιουνές σε ηλικία μόλις 40 ετών

Η Αναντολού Εφές ανακοίνωσε τον θάνατο του γυμναστή, Σερχάτ Γκιουνές, ο οποίος νοσηλευόταν επί εβδομάδες σε μονάδα εντατικής θεραπείας.

Αναντολού Εφές: Θρήνος - Πέθανε ο γυμναστής, Σερχάτ Γκιουνές σε ηλικία μόλις 40 ετών
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Η Αναντολού Εφές γνωστοποίησε με επίσημη ανακοίνωση τον θάνατο του Σερχάτ Γκιουνές, ο οποίος έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 40 ετών, έπειτα από πολυήμερη μάχη που έδωσε στη μονάδα εντατικής θεραπείας.

Αναλυτικά, στην ανακοίνωση αναφέρεται:

«Με βαθιά θλίψη πληροφορηθήκαμε τον θάνατο του προπονητή αθλητικής απόδοσης της ομάδας μας, Σερχάτ Γκιουνές, ο οποίος υπέστη αιφνίδιο πρόβλημα υγείας την Τρίτη 12 Μαΐου 2026 και έδινε επί μακρόν μάχη για τη ζωή του στη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας.

Εκφράζουμε τα ειλικρινή μας συλλυπητήρια στην οικογένειά του και προσευχόμαστε για την ανάπαυση της ψυχής του, καθώς και για δύναμη και κουράγιο στους οικείους του αυτές τις δύσκολες στιγμές.

Θα είσαι για πάντα στις καρδιές μας, Σερχάτ…».

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