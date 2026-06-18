Η Κατερίνα Στεφανίδη ανοίγει την καρδιά της στο νέο επεισόδιο του « Βράσε Μπάλα » με την Έλβη Μιχαηλίδου, σε μια από τις πιο προσωπικές και αποκαλυπτικές συνεντεύξεις που έχει παραχωρήσει τα τελευταία χρόνια.

H κορυφαία Ελληνίδα αθλήτρια μπαίνει στην κουζίνα για να φτιάξει γλυκό μπανάνα και μιλά για τη μητρότητα, την οικογένειά της, τη ζωή με τον σύζυγό της Μιτς, αλλά και για την πορεία της στον αθλητισμό και τα σχέδια που κάνει για το μέλλον.

Μέσα από μια ζεστή και αυθεντική κουβέντα, Κατερίνα και Έλβη μιλούν σαν δύο φίλες, με την χρυσή Ολυμπιονίκη του επί κοντώ για πρώτη φορά να αναφέρεται εκτενώς στον γιο της, αποκαλύπτοντας ότι στο σπίτι τον φωνάζουν ήδη «Τζώρτζη», από τον πατέρα της που λέγεται Γιώργος. Όπως λέει, ο μικρός μοιάζει πολύ στον πατέρα του, είναι ιδιαίτερα ζωηρός και γεμάτος ενέργεια, κάτι που τόσο η ίδια όσο και ο σύζυγός της περίμεναν.

Η Κατερίνα περιγράφει πόσο διαφορετικό είναι πλέον να αγωνίζεται γνωρίζοντας ότι το παιδί της βρίσκεται στην κερκίδα, ενώ παραδέχεται πως ο γιος της αποτελεί καθημερινή πηγή κινήτρου ακόμα και στις πιο απαιτητικές μέρες, σημειώνοντας με χιούμορ ότι αυτή την περίοδο είναι «μαμά το 95% της ημέρας και αθλήτρια το 5%».

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Παρά τις δυσκολίες και τις προκλήσεις των τελευταίων ετών, η Κατερίνα Στεφανίδη δηλώνει ότι πιστεύει πως μπορεί να έρθουν νέες όμορφες στιγμές και νέες αθλητικές διακρίσεις, ενώ τονίζει πως πλέον βασικός της στόχος είναι να απολαμβάνει τους αγώνες.