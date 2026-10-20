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Πένθος στον Παναθηναϊκό: Πέθανε ο Γιώργος Λιβέρης

Στο πένθος βυθίστηκε η οικογένεια του Παναθηναϊκού, καθώς έφυγε από τη ζωή ο Γιώργος Λιβέρης, σε ηλικία 94 ετών.

Πένθος στον Παναθηναϊκό: Πέθανε ο Γιώργος Λιβέρης
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Ο Λιβέρης είχε μακρά διαδρομή στον σύλλογο, με σημαντική προσφορά στο τμήμα σκοποβολής, ενώ συμμετείχε και στους Ολυμπιακούς Αγώνες της Ρώμης το 1960 ως αθλητής. Παράλληλα, είχε ενεργό ρόλο στη δημοσιογραφία και σε διοικητικές θέσεις αθλητικών φορέων.

Η ανακοίνωση του Παναθηναϊκού Α.Ο.

«Ο Παναθηναϊκός Αθλητικός Όμιλος εκφράζει τα ειλικρινή του συλλυπητήρια για την απώλεια του Γιώργου Λιβέρη.

Ο εκλιπών γεννήθηκε στην Αθήνα το 1932. Ο Λιβέρης εντάχθηκε στο τμήμα Σκοποβολής του Παναθηναϊκού το 1955 και αναδείχθηκε 14 φορές πρωταθλητής Ελλάδας μέχρι και το 1968. Από το 1971 έως και το 2004 πρόσφερε τις υπηρεσίες του ως έφορος στο τμήμα της Σκοποβολής. Υπήρξε μέλος της διοίκησης της ΠΑΕ επί πολυμετοχικότητας.

Ο Λιβέρης συμμετείχε ως αθλητής στους Ολυμπιακούς Αγώνες της Ρώμης το 1960 και ως Αρχηγός αποστολής στους Ολυμπιακούς Αγώνες του Λος Άντζελες το 1984. Παράλληλα με την πορεία του στον αθλητισμό, ο Λιβέρης υπηρέτησε τη δημοσιογραφία. Ο Λιβέρης υπήρξε Υπεύθυνος Τύπου της ΕΟΑ (παλιά ονομασία της Ελληνικής Ολυμπιακής Επιτροπής) για μεγάλο διάστημα και συνέγραψε βιβλίο για την ιστορία της ΕΟΕ και αναφορικά με τους αθλητές που αγωνίστηκαν σε Ολυμπιακούς Αγώνες, τα στατιστικά τους, τα μεγάλα διεθνή αγωνιστικά γεγονότα.

Επιπρόσθετα, διατέλεσε Γενικός Γραμματέας των Ομοσπονδιών Ε.Ο.Α.Β και ΣΚΟΕ και της ΕΣΟΑ αλλά και γενικός γραμματέας της Πανελλήνιας Ένωσης Φίλων Αθλητισμού (ΠΕΦΑ) από την ίδρυση της και όλην την πορεία της.

Η κηδεία του Γιώργου Λιβέρη θα γίνει την Παρασκευή, 23 Οκτωβρίου, στις 11 π.μ., στον Ιερό Ναό Προφήτη Ηλία Αγίας Παρασκευής».

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