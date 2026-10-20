Μάντσεστερ Σίτι – ΑΕΚ: Το πικάρισμα των οπαδών της «Ένωσης» στους «πολίτες» με… Μαρσιάλ

Οι «κιτρινόμαυροι» οπαδοί δεν έχασαν την ευκαιρία να… πειράξουν τους αντίστοιχους των «πολιτών», λίγο πριν από τη μεγάλη αναμέτρηση των δύο ομάδων. Συγκεκριμένα, ένας φίλος του «Δικεφάλου» σήκωσε ψηλά μια φανέλα του Αντονί Μαρσιάλ, θέλοντας να προκαλέσει τους φιλάθλους των γηπεδούχων.

Ο λόγος ήταν το παρελθόν του Γάλλου επιθετικού στη συμπολίτισσα Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ, με τη φανέλα της οποίας αγωνίστηκε για αρκετά χρόνια. Μάλιστα, απέναντι στους «Πολίτες» είχε απολογισμό πέντε γκολ και μία ασίστ σε 17 αναμετρήσεις.

Ο Μαρσιάλ δεν κατάφερε να αφήσει το στίγμα του στην ΑΕΚ, ωστόσο η φανέλα του έγινε αφορμή για το πείραγμα των φίλων της Ένωσης προς τους οπαδούς της Σίτι.

Δείτε εικόνες από την «κιτρινόμαυρη» εξέδρα: